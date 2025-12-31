मित्र, तत्त्वज्ञ, वाटाड्या

मृदुला अडावदकर (सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञ)नव्या वाटायुनोने २०१५मध्ये शाश्वत विकासाची ध्येये निश्चित केली आणि ३०३०पर्यंत ती साध्य व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्या अनुषंगाने चीन, सिंगापूर, न्यूझीलंड, जॉर्डन, फिनलंड, फ्रान्स, वगैरे अनेक देशांनी त्यांच्या शैक्षणिक धोरणांची नव्याने आखणी केली त्यात ‘सर्वसमावेशकता’ या तत्त्वाला महत्व दिलेलं दिसत आहे. भारतानेही आपलं नवीन शैक्षणिक धोरण आणलं..आजपर्यंत काळानुसार अनेक शैक्षणिक धोरणं नव्याने आखली, राबवली गेली. प्रत्येक धोरणगणिक बदल झाले. काळाच्या रेट्यानुसार काही स्वीकारले गेले आणि रुजलेही. काही बदल रुजले, टिकले नाहीत. आता या शतकात तंत्रज्ञानामुळे माहितीचा ओघ विनासायास या नव्या विद्यार्थ्यांकडे वाहतो आहे. नको इतक्या माहितीच्या महापुरात हवी ती माहिती हव्या त्या स्वरूपात एकत्रित करून देणारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे म्हणजे ‘एआय’ चे टूल्स आहेत. गाईड आहेत, वेबसाईट आहेत. अगदी एखाद्याने शाळेत जायचं नाही असं ठरवलं तरी घरबसल्या शिकता येईल अशी सगळी मदत आज तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देऊ शकते. मग शिक्षकांचे प्रयोजन काय? असाही प्रश्न पुढे येतोय..मितवा’वयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपल्या आयुष्याला घडवणारी- बिघडवणारी - वळण लावणारी माणसं आपल्याला भेटत जातात. यामध्ये कोणीही असू शकतं. आपले कुटुंबीय, नातेवाईक, शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक, वर्गातले सहाध्यायी, सोसायटीतले खेळगडी, शेजारी, ऑफिसमधले सहकारी, आपले बॉस या सगळ्यांचा त्यामध्ये वाटा असतो. असं असलं तरीही शाळेतल्या शिक्षकांचा वाटा यामध्ये नक्कीच मोठा असतो. एकतर आपल्या घडणीच्या टप्प्यावर ते रोज आपल्यासोबत असतात. दुसरं म्हणजे त्या वयात आपण स्वतःच्याही नकळत एक रोल मॉडेल शोधत असतो. ती जागा आपल्याला प्रभावी वाटणाऱ्या शिक्षकांना आपण देतो. शालेय काळात प्रत्येकाचे एक तरी आवडते शिक्षक असतातच. शाळेतला किंवा कॉलेजमधला आवडता-नावडता विषय अनेकदा तो शिकवणाऱ्या शिक्षकांमुळे ठरतो. आपल्याला तेच आपले ‘मितवा’ (फ्रेंड-फिलॉसॉफर-गाइड) वाटू लागतात. शिक्षण औपचारिक असो वा अनौपचारिक, अगदी ऑनलाइन शिक्षण घेत असलो तरीही, कोणी ना कोणी व्यक्ती हे स्थान पटकावतेच! आपल्या आयुष्याचा तो-तो टप्पा मग त्या व्यक्तीच्या प्रभावाखाली घडत जातो..शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचं नातंप्रत्येक शैक्षणिक धोरणात एक गोष्ट गृहीत धरली गेली ती म्हणजे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचं नातं! ते कसं असावं? याबद्दल अनेक आदर्श कल्पना आहेत. त्या प्रत्यक्षात वर्गात तशा घडत आहेतच हे गृहीत धरलं गेलं. काळानुसार येणारे नवीन पिढीचे विद्यार्थी बदलत गेले. नव्या पिढीचे, नव्या परिस्थितीने घडविलेले शिक्षकही बदलत गेले. तंत्रज्ञान कितीही पुढं गेलं तरी शैक्षणिक प्रक्रियेमधला हा ‘ह्युमन टच’ अबाधितच राहणार आहे. समृद्ध व्यक्तिमत्वाच्या सहवासात नकळत होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या या जडणघडणीला अजूनतरी पर्याय मिळालेला नाही. अगदी ‘एआय’ ट्यूटर मिळाला तरी आपल्या होमो सेपियन सेपियन प्रजातीतली मुलं तो पर्याय आनंदाने स्वीकारतील असं वाटत नाही. मग ती प्रक्रिया सुरळीत चालण्यासाठी वेगळी माणसं नेमावी लागतील. मग शिक्षक हाच पर्याय राहतो. अर्थात, त्यासाठी नव्या प्रशिक्षित आणि तशाच सक्षम शिक्षकांचा पर्याय त्यांच्यासमोर ठेवावा लागेल. .पालक- विद्यार्थी-शिक्षक हा त्रिकोण जितका मजबूत असेल तितकी शैक्षणिक धोरणांची यशस्विता नक्की होत जाईल. आज काहीसा खिळखिळा झालेला हा त्रिकोण मजबूत करूया. पालक-बालक नातं आणि शिक्षक-विद्यार्थ्यांमधील नातं जपूया, समृद्ध करूया!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.