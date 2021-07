TET साठी राज्य शासनाची परवानगी, 'या' तारखेला होणार परीक्षा

By

नंदोरी (जि. वर्धा) : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) घेण्यास राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून परवानगी मिळाली आहे. आता १५ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबरदरम्यान ही परीक्षा होणार आहे. (tet exam will be in September)

राज्यात आजपर्यंत सहावेळा टीईटी घेण्यात आली असून, त्यात‌ ८६ हजार २८९ उमेदवार उत्तीर्ण झाले आहेत. १९ जानेवारी २०२० नंतर एकही परीक्षा घेण्यात आली नव्हती. राज्य परीक्षा परिषदेने जानेवारी-फेब्रुवारी २०२१ मध्ये परीक्षा घेण्याची परवानगी मागितली होती. शासनाने एप्रिलमध्ये मान्यतेचे पत्र पाठविले. तसेच मे महिन्यात परीक्षा घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, कोरोनामुळे या परीक्षा घेणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळे परीक्षा परिषदेने पुन्हा शासनाकडे परीक्षेची परवानगी मागितली होती. त्यावर शासनाने परीक्षा घेण्यासंबधीचा निर्णय नुकताच कळविला आहे.

राज्यात १५ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबरदरम्यान टीईटी परीक्षा घेण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाचे अपर सचिव प्रवीण मुंडे यांनी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त तथा अध्यक्षांना दिल्या‌ आहेत.