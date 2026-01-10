TET Result Date: टीईटी उमेदवारांसाठी मोठी बातमी! 'या' तारखेपर्यंत लागणार निकाल

TET Result 2026: राज्यभरात २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पार पडलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल येत्या आठवड्यात अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर केला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून उत्तरपत्रिकांची फेरपाडताळणी अंतिम टप्प्यात असून, उत्तरसूचीवर दाखल झालेल्या सुमारे पाच हजार हरकतींचा निपटारा करण्यात आला आहे. .परिषदेकडील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, उत्तरपत्रिका तपासणी पुढील दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण होणार असून, त्यानंतर निकाल अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला जाईल. त्यामुळे १५ किंवा १६ जानेवारी या तीन दिवसात ‘टीईटी’चा निकाल उमेदवारांच्या हाती येण्याची शक्यता आहे..UPSC Interview Tips: UPSC मुलाखतीत काय विचारले जाते? जाणून घ्या बोर्डचे प्रश्न आणि सोपे टिप्स.शिक्षक भरतीत 'टीईटी' उत्तीर्ण उमेदवारांना संधीराज्यात जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका तसेच खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये सुमारे ९००० शिक्षक पदांची भरती होणार आहे. २०२५- २६ या शैक्षणिक वर्षासाठी संचमान्यता प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून, प्रथम पटसंख्येअभावी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन केले जाईल. .त्यानंतर रिक्त पदे तसेच मे २०२६ पर्यंत सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांची पदे भरली जाणार आहेत. या प्रक्रियेत आता नव्याने ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांनाही सहभागी होता येणार असल्याने, निकालाकडे उमेदवारांचे विशेष लक्ष लागले आहेत..Rajyoga Predictions: राजयोगाचा संयोग! मेष, कर्क आणि कन्यासह या राशींना मिळणार पैसा, प्रतिष्ठा आणि यश.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. यासाठी सप्टेंबर २०२७ पर्यतची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने एकूण ३ टीईटी परीक्षा घेतल्या जाणार असून, त्यापैकी पुढील परीक्षा जून २०२६ मध्ये घेण्याचे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.