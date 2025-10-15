रिकामटेकडे गप्पिष्ट...!

एज्युकेशन जॉब्स

नारायणगाव येथील कार्यशाळेत १०वीचे विद्यार्थी जेवणानंतर मोबाईल आणि निष्क्रियतेमुळे गायब झाल्याने, लेखकाने आजच्या तरुणांमध्ये 'कणभर वेगळे' करण्याची तीव्र इच्छा, व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि बदलाचा स्वीकार करण्याची मनोवृत्ती रुजवण्यात शिक्षण व्यवस्था कमी पडत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
डी. एस. कुलकर्णी - जीवन कौशल्य प्रशिक्षक

People are not lazy. They simply have impotent goals - that is, goals that do not inspire them.

- Tony Robbins

प्रसंग १ ः एका शाळेत दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकदिवशीय कार्यशाळा घेतली. सॉफ्ट स्किल्स, अभ्यास कौशल्य वगैरे विषयांवर, वेगवेगळ्या खेळांच्या द्वारे अनेक विषयांचा धांडोळा घेतला. पोरं रमून गेली होती. मुलीच संख्येनं जास्त होत्या. जेवणाच्या सुट्टीनंतर परत येऊन बघतो तो काय, १०-१५ जी काही पोरं होती, ती गायबच झाली. एक औषधाला शिल्लक राहिला. त्याला विचारले ‘‘का रे, बाकीचे कुठं गेले?’’

तर म्हणतो कसा, ‘‘सर आमच्या गल्लीत मिरवणुका निघाल्यात, पोरं नाचायला गेलीत.’’

‘‘तू नाही गेलास?’’ मी विचारले.

‘‘सर, मी पण जाऊ का? विचारायला थांबलोय.’’ तो उत्तरला. मी कपाळावर हात मारून घेतला. इमानदारीत थांबलेल्या सर्व मुलींसाठी मग काही वेगळ्या विषयांवर चर्चा केली.

