दाद आणि विनोद

- मृदुला अडावदकर, सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञशालेय वयात बुद्धीच्या आणि शारीरिक विकासाकडे आवर्जून लक्ष दिलं जातं; परंतु मुलाची विनोदबुद्धी उत्तमरीत्या विकसित होते ना याकडे लक्ष द्यायला हवं. उत्तम विनोद एकदा ऐकून समजला म्हणजे मिळवलं! विनोद समजला तर पाहिजे त्याचबरोबर उत्तम दर्जाचे विनोद करता येणे फारच उत्तम. आपल्याला आयुष्यात आनंदित क्षण देणारा म्हणून विनोदाचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे. .शब्दाची चिरफाड करून केलेला विनोद म्हणजे शब्दनिष्ठ विनोद अशी आजकाल व्याख्या झालेली आहे. त्यामुळे अनेक व्यक्ती, विद्यार्थी त्याच प्रकारचे विनोद सतत करताना दिसतात. 'प्रसंगनिष्ठ विनोद उत्तम दर्जा' असं म्हणतात ते उगाच नाही. प्रत्येक गोष्टीतला, प्रत्येक प्रसंगातला विनोद टिपण्याची वृत्ती सर्वांकडेच असते असं नाही..उत्तम विनोद बुद्धी ही मुळात उपजत असावी लागते, हे जरी खरं असलं तरी उत्तम विनोद निदान समजून तरी घेता यायला हवा. तुम्ही कोणत्या दर्जाचा विनोद करता, कोणत्या विनोदाला कशा प्रकारे दाद देता, यावर तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा दर्जा ठरत असतो. त्यामुळे 'सभ्यतेच्या मर्यादेत' राहून केलेला विनोद नेहमीच सर्वांना आकर्षित करतो; आणि उत्तम विनोद बुद्धी असलेली व्यक्तीही आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचं 'इम्प्रेशन' म्हणजे 'ठसा' सहजगत्या आपल्या कामाच्या ठिकाणी उमटवू शकते.मैत्र वर्तुळात देखील गैरहजेरी जाणवण्या इतपत त्यांचा प्रभाव असतो. विनोदबुद्धी विकसित होणं म्हणजे त्यात भाषेचा विकास आलाच. इतकंच नव्हे तर दोन गोष्टींमधलं साम्य किंवा भेद पाहण्याची ही वेगळ्या प्रकारची बुद्धिमत्ता आहे..दाद द्यादुसरी दुर्लक्षित गोष्ट म्हणजे आपलं मूल एखाद्या गोष्टीला योग्य रित्या दाद देऊ शकतं का? दाद देणं म्हणजे काय? तर चांगल्या गोष्टीची प्रशंसा करणं. चांगल्या गोष्टीला चांगलं म्हणण्यासाठी मनाची तशी जडण घडण व्हावी लागते. त्यासाठी सुरुवात घरापासून होते. कुटुंबातल्या व्यक्तीला त्यांच्या यशाबद्दलच नव्हे तर एखाद्या छोट्याशा चांगल्या कृतीबद्दल दाद देऊन बघा. घरात प्रसन्नता नक्कीच वाढते..घरातल्या मोठ्या माणसांचं वागणं पाहून मुलं सुद्धा निरोगीपणे दाद द्यायला शिकतात. कवी मर्ढेकर यांची कवितेची ओळ प्रसिद्ध आहे 'दाद द्या अन् शुद्ध व्हा' ही किती सुंदर कल्पना आहे! की दाद दिल्यानंतर ती देणाऱ्याचंच अंतःकरण शुद्ध होतं. म्हणजे निरोगी व्यक्तिमत्त्वाचा पायाच!शालेय अभ्यासक्रमातही कलारसास्वाद नावाचा एक विषय असतो. सक्तीचा नसल्याने हा विषय बरेच ठिकाणी शिकवला जात नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये प्रत्येक विषयाशी संबंधित 'आर्ट इंटिग्रेटेड' म्हणजे एक किंवा अनेक कलांचा समावेश सुसंगतरित्या करून विषय शिकविण्याची, शिकण्याची हातोटी..मग संगीताच्या स्वरांमध्ये केलेली गणितातल्या अपूर्णांकाची मांडणी असेल किंवा अपरिमेय संख्यांच्या स्वरूपात रंगांची मांडणी करून तयार केलेलं एखादं डिझाइन असेल. या सर्वातून कोडिंगसाठी वेगवेगळी लॉजिक तयार करणं असेल. अशी बहुआयामी बुद्धी घडावी म्हणून विद्यार्थ्यांनो, वेगवेगळ्या कलांबद्दल नक्कीच जाणून घ्या. कोणी सांगावं? तुम्ही एखादी नवीन कला निर्माण कराल!