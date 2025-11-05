दाद आणि विनोद

एज्युकेशन जॉब्स

शालेय वयात बुद्धीच्या आणि शारीरिक विकासाकडे आवर्जून लक्ष दिलं जातं; परंतु मुलाची विनोदबुद्धी उत्तमरीत्या विकसित होते ना याकडे लक्ष द्यायला हवं.
- मृदुला अडावदकर, सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञ

शालेय वयात बुद्धीच्या आणि शारीरिक विकासाकडे आवर्जून लक्ष दिलं जातं; परंतु मुलाची विनोदबुद्धी उत्तमरीत्या विकसित होते ना याकडे लक्ष द्यायला हवं. उत्तम विनोद एकदा ऐकून समजला म्हणजे मिळवलं! विनोद समजला तर पाहिजे त्याचबरोबर उत्तम दर्जाचे विनोद करता येणे फारच उत्तम. आपल्याला आयुष्यात आनंदित क्षण देणारा म्हणून विनोदाचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे.

