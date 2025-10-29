- डी. एस. कुलकर्णी, जीवन कौशल्य प्रशिक्षककाही दिवसांपूर्वी एका चित्रपट अभिनेत्याची मुलाखत ऐकली. एका प्रश्नाच्या उत्तरात, बोलता-बोलताच तो अक्षरशः ढसढसा रडायला लागला. त्या अभिनेत्याची भावना खूप प्रामाणिक होती. तो सांगत होता, ‘पैसा कमावण्याच्या नादात मी इतका प्रचंड मग्न होऊन गेलोय की, महागडी गाडी, घर आहे. घराखालून जातो, परंतु वर जाऊन आईला भेटता येत नाही..खूप दिवस झाले आईला भेटून! काय उपयोग मी एव्हढा पैसा मिळवला त्याचा?’ अगदी खऱ्या भावना होत्या त्याच्या. चारचौघांत व्यक्त होणे त्याला शोभले. मात्र मला प्रश्न पडला की, असे आक्रंदन त्याला का शोभले? अत्यंत कष्टाने त्याने स्वतःचे करिअर घडवले आहे. त्याचे आयुष्य उत्तम मार्गी लागले आणि धनसंपन्न आहे. छान बस्तान बसवलेले आहे. तेव्हा कुठे त्याला उपरोक्त उद्गार काढण्याचे बळ प्राप्त झाले..हा प्रसंग, त्यावरची माझी टिप्पणी, यावरून वर्क लाइफ बॅलन्स, करिअर घडवणे म्हणजे नेमके काय? यशस्वी होण्यासाठी करावे लागणाऱ्या प्रयत्नांचे महत्त्व इ. संदर्भाने अनेक विचार मनात डोकावून गेले.आपण करिअर घडवतो, म्हणजे नेमके काय करतो? आयुष्यात यशस्वी झाल्याची परिमाणे काय असू शकतात? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे व्यक्तीप्रमाणे बदलतील. मात्र काहीतरी निकष ठरवावेच लागतील ना?.आयुष्यभर भरपूर पैसा कमावून, अंत मात्र अत्यंत हलाखीत झाला, अशा अनेक नाट्य-चित्रपट अभिनेत्यांना कोणती दूषणे द्यायची, की त्यांच्या ऐनभरातील उत्तम अभिनयाला नावाजायचे? या प्रश्नांची नक्की उत्तरे आपल्याला ठरवावी लागणार आहेत. तुम्ही कितीही तुमची कारकीर्द गाजवलेली असो, आयुष्य बेदरकारपणे भिरकावून देणारे, नेते, अभिनेते, उद्योगपती, खेळाडू, कलावंत माझ्या दृष्टिकोनातून खचितच आदर्श नाहीत.हे झाले सेलेब्रिटी, आजच्या अल्प आयुष्य असलेल्या रिल्सच्या, ‘जेन झी’च्या जमान्यातील एन्फ्लूएन्सर्सबद्दल. या उपरोक्त यशस्वी व्यक्तींच्या रांगेत न बसू शकणाऱ्या सर्वसामान्य व्यक्तींनी स्वतःमधील महत्त्वाकांक्षा फुलविण्यासाठी पाय जमिनीवर ठेवून, डोके चालवायला हवे..‘सेव्हन हॅबिट्स ऑफ द हायली इफेक्टिव्ह पीपल’ या पुस्तकात स्टिफन कोव्हे हा लेखक जगण्याच्या निकषांबद्दल महत्त्वाचे बोलतो. एखाद्या देशाला राज्यघटना, कायदे कानून असतात. तद्वत हे जगण्याचे निकष आपल्याला मार्गदर्शक तत्वांसारखे असतात.एखादा न्याय आपल्याला इतरांबद्दल किंवा अगदी स्वतःबद्दल करावयाचा असेल तरी आधी काही निकष ठरवलेले असतील तर, आपल्याला निर्णय घेणे सोपे जाते. उदा ः उद्योग विश्वात एखाद्या संस्थेच्या प्रांगणात, शैक्षणिक संस्थेत काही गैरप्रकार घडल्यास चालकांनी काही आदर्श नियमावली ठरवलेली असेल तर, त्या निकषानुसार प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग करणे सोपे जाते..वैयक्तिक आयुष्यात निर्णय घेण्याचे, समस्या सोडविण्याचे अनेक प्रसंग येतातच ना? स्वतःबद्दल काही ठरवण्याचे प्रसंग आपल्या आयुष्यात येतातच ना? मग उगाच सरधोपट आयुष्य जगण्यात काय अर्थ? आला दिवस-गेला दिवस, काहीही नवीन घडले नाही. सर्वांत बुद्धिमान म्हणून ठरविल्या गेलेल्या मनुष्यप्राण्याला असे नकारात्मक, निष्क्रिय, अल्प समाधानाचे, तोकडे आयुष्य जगणे शोभा देत नाही..‘पैसा सगळे काही नसतो, परंतु सगळे काही करण्यासाठी पैसाच लागतो.’ कुणाला आणि कशाला आदर्श मानायचे? हा खरा सवाल आहे? मध्यम आणि आदर्श मार्ग असतीलच ना? शोधूयात उत्तरे. एक कवी म्हणतात तसे, ‘जगणे व्हावे गाणे, ऐसी संगत तेव्हढी जुळायला हवी!’ रसिकतेने जगणे, साठा उत्तरी सुफळ संपूर्ण व्हायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.