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नकारात्मकतेचा परिणाम

मागील लेखात आपण नकारात्मकतेची माहिती घेतली. नकारात्मकतेचा काय परिणाम होतो, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे.
The Impact of Negativity

The Impact of Negativity

sakal

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञ
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मागील लेखात आपण नकारात्मकतेची माहिती घेतली. नकारात्मकतेचा काय परिणाम होतो, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे.

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