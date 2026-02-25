अपयशाची स्वीकारार्हता

- अद्वैत कुर्लेकर, स्टार्टअप मेन्टॉर‘यशस्वी उद्योजक तोच जो अपयशानंतर पुन्हा प्रयत्न करण्याची ताकद ठेवतो.’विद्यार्थी उद्योजकतेत अपयश अपरिहार्य आहे. प्रत्येक कल्पना यशस्वी होईलच असं नाही. कधी उत्पादन बाजारात चालत नाही, कधी ग्राहकांचा प्रतिसाद अपेक्षेप्रमाणे मिळत नाही, तर कधी आर्थिक अडचणी येतात. परंतु खरी कसोटी ही अपयशानंतर पुन्हा उभं राहण्याची मानसिक तयारी असते..अपयश स्वीकारणंअपयशाला घाबरण्याऐवजी ते स्वीकारणं महत्त्वाचं आहे. ‘मी चुकलो’ हे मान्य करणं ही पुढच्या यशाची पहिली पायरी आहे. दोष टाळण्याऐवजी जबाबदारी घेणं ही उद्योजकतेची खरी ताकद आहे.आत्मपरीक्षणअपयशानंतर स्वतःला प्रश्न विचाराही चूक का झाली?मी काय वेगळं करू शकलो असतो?पुढच्या वेळी ही चूक टाळण्यासाठी काय बदल करावा लागेल?हे आत्मपरीक्षण तुम्हाला पुढच्या प्रयत्नासाठी अधिक सज्ज करतं..मानसिक तयारीचे घटकधाडस : अपयशानंतर पुन्हा प्रयत्न करण्याचं धाडस ठेवा.संयम : यश मिळायला वेळ लागतो. संयम ठेवल्याशिवाय प्रवास पूर्ण होत नाही.प्रेरणा : अपयशातून शिकून पुढे जाण्याची प्रेरणा स्वतःमध्ये निर्माण करा.लवचीकता : परिस्थितीनुसार बदल करण्याची तयारी ठेवा.उदाहरण : एका विद्यार्थ्याने ‘ऑनलाइन ट्यूशन प्लॅटफॉर्म’ सुरू केला. सुरुवातीला तांत्रिक अडचणींमुळे ग्राहक नाराज झाले. हा अपयशाचा टप्पा होता. परंतु त्याने हार न मानता तांत्रिक सुधारणा केल्या, नवीन शिक्षक जोडले आणि पुन्हा प्रयत्न केला. काही महिन्यांतच त्याचा प्लॅटफॉर्म लोकप्रिय झाला..अपयशानंतर उभं राहण्याचे फायदेआत्मविश्वास वाढतो.इतरांच्या मनात तुम्ही लक्षात राहता, त्याचा योग्य वेळी फायदा होऊ शकतोनवीन संधी दिसतात.अनुभवाचं भांडवल तयार होतं.पुढच्या प्रयत्नात यशाची शक्यता वाढते. .मानसिकताअपयश म्हणजे शेवट नाही, तर नवीन सुरुवात आहे. उद्योजकतेत यश मिळवण्यासाठी अपयशाला सामोरं जाणं, त्यातून शिकणं आणि पुन्हा प्रयत्न करणं हीच खरी कला आहे.कॉल टू ॲक्शन : आजच तुमच्या आयुष्यातील एका अपयशाचा विचार करा. त्यातून तुम्ही काय शिकलात आणि पुढे पुन्हा प्रयत्न करण्यासाठी कोणते बदल कराल याची यादी तयार करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.