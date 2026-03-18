- अद्वैत कुर्लेकर, स्टार्टअप मेन्टॉर'खरा उद्योजक तोच, जो समाजाला परत काही देतो.'उद्योजकता ही फक्त पैसा कमावण्यासाठी नसते. ती समाजात बदल घडवण्यासाठी, लोकांच्या जीवनात सुधारणा करण्यासाठी आणि सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठीही असते. विद्यार्थी उद्योजकांनी सुरुवातीपासूनच आपल्या व्यवसायाला सामाजिक दृष्टिकोन दिला, तर त्यांचा उपक्रम अधिक अर्थपूर्ण आणि टिकाऊ ठरतो..सामाजिक उद्योजकता म्हणजे काय?सामाजिक उद्योजकता म्हणजे समाजातील एखाद्या समस्येवर व्यावसायिक उपाय शोधणे. यात नफा कमावण्याबरोबरच समाजाला फायदा होणं हेही महत्त्वाचं असतं. उदाहरणार्थ, पर्यावरणपूरक उत्पादने तयार करणे, स्थानिक रोजगार निर्माण करणे, किंवा शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे. सामाजिक उद्योजकता म्हणजे ना नफा ना तोटा तत्त्वावर उद्योग चालवायचा असे मुळीच नाही. सामाजिक उद्योजकता म्हणजे स्वयंसेवी संस्था नव्हे..सामाजिक उद्योजकतेचे फायदेविश्वास निर्माण होतोसमाजाला फायदा देणाऱ्या व्यवसायावर लोकांचा विश्वास वाढतो. व्यवसाय बरोबर तुम्ही समाजोपयोगी काय केले हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे, तरच तुमच्यावरचा विश्वास दृढ होईल.दीर्घकालीन टिकावसामाजिक उद्दिष्ट असलेले व्यवसाय अधिक काळ टिकतात.प्रेरणा मिळतेउद्योजकाला फक्त नफा नव्हे, तर समाजात बदल घडवण्याची प्रेरणा मिळते.ब्रँड ओळख मजबूत होतेसामाजिक जबाबदारी पार पाडणाऱ्या व्यवसायाला वेगळी ओळख मिळते..उदाहरणएका विद्यार्थ्याने महाविद्यालयात प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांचा कचरा पाहून पुनर्वापर प्रकल्प सुरू केला. सुरुवातीला तो छोट्या प्रमाणात काम करत होता. परंतु हळूहळू त्याने स्थानिक लोकांना रोजगार दिला, पर्यावरणपूरक उत्पादने तयार केली आणि त्याचा उपक्रम सामाजिक उद्योजकतेचं उत्तम उदाहरण ठरला..सामाजिक उद्योजकतेसाठी पावलं१. समस्या ओळखा - समाजात कोणती अडचण आहे ते शोधा.२. उपाय शोधा - त्या समस्येवर व्यावसायिक उपाय तयार करा.३. स्थानिक सहभाग - स्थानिक लोकांना सहभागी करून घ्या.४. पारदर्शकता ठेवा - तुमचा उद्देश स्पष्टपणे लोकांसमोर मांडा.५. दीर्घकालीन दृष्टी ठेवा - फक्त तात्पुरता उपाय न करता टिकाऊ बदल घडवा..मानसिकतासामाजिक उद्योजकता म्हणजे फक्त सीएसआर (Corporate Social Responsibility) नव्हे, तर उद्योजकतेचा मूळ हेतू आहे. विद्यार्थी उद्योजकांनी सुरुवातीपासूनच समाजाशी बांधिलकी ठेवली, तर त्यांचा व्यवसाय अधिक प्रभावी आणि प्रेरणादायी ठरेल.कॉल टू ॲक्शनआजच तुमच्या व्यवसायातून समाजाला कसा फायदा होईल याची यादी तयार करा. त्यातील एक छोटा उपक्रम सुरू करा आणि त्यातून समाजात बदल घडवा.