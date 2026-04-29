शिक्षणाचे उद्दिष्ट : व्यवसाय शिक्षण

शिक्षण धोरणाच्या पहिल्याच वाक्यात नमूद केल्याप्रमाणे शिक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट केवळ माहिती देणे नसून सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकास, समानता व न्यायप्रिय समाजाची निर्मिती आणि राष्ट्राचा विकास घडविणे हे आहे. शिक्षणाचा सर्वप्रथम उद्देश व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास साधणे हा आहे. शारीरिक, भावनिक, मनोकायिक आणि बौद्धिक विकासाचा समतोल साधून प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याची पूर्ण क्षमता विकसित करता यावी, यावर धोरणात भर दिला आहे. या प्रक्रियेचा सर्वोच्च बिंदू म्हणजे स्व-प्रत्यक्षीकरण. जे अब्राहम मॅस्लो यांनी मांडले, आणि भारतीय तत्त्वज्ञानात ज्याला आनंदमय कोशाचा विकास असे म्हणता येते. यासाठी शिक्षण कसे असावे, याचा विचार आपण पूर्वी पाहिला आहे..आता पुढचे समानता व न्यायप्रिय समाजाची निर्मिती, हे उद्दिष्ट लक्षात घेऊ. समाजात समता आणि न्यायाची स्थापना करायची असल्यास प्रत्येकाला शिक्षणाची व अर्थार्जनाची समान संधी मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात सर्वांसाठी शिक्षण आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट मांडले आहे. हे धोरण शिक्षणाला केवळ पदवीकेंद्रित न ठेवता कौशल्याधारित, जीवनाभिमुख आणि रोजगारक्षम करण्यावर भर देते.या धोरणात व्यवसाय शिक्षणाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा स्पष्ट प्रयत्न दिसून येतो. पूर्वी व्यवसाय शिक्षण दुय्यम मानले जात असे; परंतु आता 'कौशल्य म्हणजे सन्मान' ही भूमिका ठामपणे मांडली गेली आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे किमान एक तरी असे कौशल्य असावे की ज्याआधारे तो स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकेल, असा या धोरणाचा आग्रह आहे..वैद्य, अभियंता, रिक्षाचालक, तारतंत्री, नळतंत्री; काम कोणतेही असो, ते सन्मानाने आणि गुणवत्तेने करता आले पाहिजे. अशी दृष्टी निर्माण झाली, तरच खऱ्या अर्थाने समताधिष्ठित आणि न्यायपूर्ण समाजाची उभारणी शक्य होईल. या धोरणानुसार इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता (इंटर्नशिप) आणि स्थानिक कौशल्यांचा अनुभव देण्याची तरतूद आहे. सुतारकाम, वीज दुरुस्ती कामे, नळदुरुस्ती, शेती, हस्तकला आणि तंत्रज्ञानाधारित कौशल्ये अशा विविध क्षेत्रांचा परिचय विद्यार्थ्यांना करून दिला जाईल. यामुळे शिक्षण अधिक अनुभवाधारित आणि व्यवहार्य होईल..येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. व्यवसाय शिक्षण सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचे का? प्रत्यक्षात व्यवसाय शिक्षण म्हणजे केवळ तांत्रिक कौशल्य नव्हे, तर जीवनकौशल्यांचा समुच्चय आहे. ही कौशल्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वावलंबी करतात. हा दृष्टिकोन महात्मा गांधी यांच्या 'नई तालीम' संकल्पनेशी सुसंगत आहे. केवळ पाठ्यपुस्तकाधारित शिक्षण मर्यादित कौशल्ये विकसित करते; परंतु 'काम करत करत शिकणे' यामुळे खऱ्या अर्थाने पारंगतता येते. प्रत्यक्ष काम करणारी आणि समस्या सोडवू शकणारी उपयोगी माणसे यातून घडतात..शिवाय, हाताने काम करणे हीन आणि केवळ डोक्याने करावयाचे काम श्रेष्ठ अशी जी चुकीची मूल्यव्यवस्था आहे, ती बदलण्याचे कार्य व्यवसाय शिक्षण अनिवार्य केल्याने होऊ शकते. एका बाजूला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला त्या कौशल्यांसाठी सक्षम मनुष्यबळाची कमतरता आहे. अनेकांना पांढरपेशी नोकऱ्यांचीच अपेक्षा असल्याने कौशल्याधारित कामांकडे दुर्लक्ष होते. व्यवसाय शिक्षणामुळे ही तफावत कमी होण्यास मदत होऊ शकते..राष्ट्रीय शिक्षण धोरण ही केवळ शैक्षणिक सुधारणा नसून व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्र यांच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्गदर्शक आराखडा आहे. शिक्षणाला जीवनाशी जोडणारी, कौशल्याधारित, मूल्याधिष्ठित आणि समावेशक करणारी ही दृष्टीच भविष्यातील भारत घडविण्याची खरी शक्ती ठरेल. शाळांमध्ये व्यवसाय शिक्षण प्रत्यक्षात कसे राबवायचे, याचा पुढील भागात सविस्तर विचार करू.