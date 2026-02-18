बुद्धिमत्तेची कसोटी

- जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकमित्रांनो, निसर्गाकडून माणसाला प्रचंड बुद्धिमत्ता लाभलेली आहे. परंतु ती आपल्याला पूर्णपणे उलगडत नाही किंवा तिचा अनुभव घेता येत नाही. यशस्वी जीवन जगताना अनेक टप्पे पार करावे लागतात. नोकरी किंवा व्यवसाय केला जातो. परंतु यात व्यक्तिमत्त्व विकास हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यात समाविष्ट असणाऱ्या अनेक गुणवैशिष्ट्यांपैकी बुद्धिमत्ता हे महत्त्वाचे गुणवैशिष्ट्य आहे..व्यक्तीच्या तसेच समाजाच्या प्रगतीसाठी त्या बुद्धिगुणांचा शोध घेणे आवश्यक असते. नित्याच्या व्यवहारात आपण बुद्धिमत्तेला बुद्धी, चातुर्य, बुद्धिचातुर्य, बुद्धिवैभव, हुशारी, शहाणपण, प्रतिभा तसेच प्रज्ञा असेही म्हणतो.आजचे विद्यार्थी देशाचे भावी नागरिक आहेत. देशाच्या विकासासाठी प्रज्ञावंतांची गरज असते. वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय कोणतेही क्षेत्र असो प्रत्येक ठिकाणी प्रज्ञावंत नागरिकांची गरज असते. त्यामुळे प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना पोषक वातावरण निर्मिती करणे व त्यांच्या प्रज्ञेला वाव देणे यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक ठरते. तसेच प्रज्ञावंत ही देशाची संपत्ती आहे. या संपत्तीचे जतन करणे आवश्यक ठरते..सर्वसामान्यपणे प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांनाच हुशार, बुद्धिमान, क्रियाशील, सर्जनशील, प्रतिभाशाली, कुशाग्र, अलौकिक बुद्धिमत्तेचे विद्यार्थी अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. माणसाचा विकास व्हायचा असेल, तर त्यासाठी स्पर्धात्मक वातावरणाची आवश्यकता असते. जीवनात प्रत्येक क्षेत्रात स्पर्धा आहे. चांगली स्पर्धा ही माणसाच्या विकासाला उपयुक्त असते. विकासाचा वेगही त्याच्यावरच अवलंबून असतो. स्पर्धा वेगवेगळ्या प्रकारची असते..स्पर्धा -दोन किंवा अधिक व्यक्ती अगर दोन किंवा अधिक समूह एकाच फलप्राप्तीची इच्छा करतात व त्यानुसार वर्तन करू लागतात, तेव्हा त्याला ‘स्पर्धा’ असे म्हणतात.स्पर्धा परीक्षा -प्रज्ञावंतांचा विकास करण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न केले जातात. त्यापैकी शैक्षणिकदृष्ट्या किंवा बौद्धिकदृष्ट्या प्रज्ञावंतांचा शोध घेण्यासाठी, शालेय जीवनापासून शाळेत तसेच शाळेबाहेरही स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन केले जाते. स्थानिक पातळीपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत अनेक स्पर्धा परीक्षा आहेत. प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती देणे, विशिष्ट अभ्यासक्रमांना प्रवेश देणे, उमेदवारांच्या पात्रतेचा निकष ठरविणे व विविध पदांवर उमेदवारांची निवड करणे अशा वेगवेगळ्या उद्देशाने अनेक प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात. त्यांपैकी उदाहरणादाखल काही स्पर्धा परीक्षा सोबत दिल्याप्रमाणे ः.प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्तीप्रज्ञावंतांचा शोध घेणे, प्रज्ञाविकास साधणे, पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे, आत्मविश्वास वाढविणे आणि काही प्रमाणात आर्थिक स्वरूपात साहाय्य करणे, यासाठी घेतलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षाउदा. - परीक्षा - स्तर/पातळी१) पूर्व उच्च प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (P.U.P. व P.S.S.) - राज्य२) राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा (N.T.S.E.) - राष्ट्रीय३) राष्ट्रीय आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (N.M.M.S.E.)४) विज्ञान आणि गणित ऑलिम्पियाड परीक्षा - आंतरराष्ट्रीय.अभ्यासक्रमांना प्रवेशविशिष्ट अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विविध स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षाउदा. - परीक्षा - स्तर/पातळी१) सी. ई. टी. परीक्षा - राज्य२) वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षा (N.E.E.T. Exam.) - राष्ट्रीय३) परदेशातील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी (G.R.E.)/(G.M.A.T.) - आंतरराष्ट्रीय.उमेदवारांच्या पात्रतेचा निकषखासगी अथवा शासकीय आस्थापनांवर उमेदवारांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या पात्रता परीक्षाउदा. - परीक्षा - स्तर/पातळी१) शिक्षक पद - शिक्षक पात्रता परीक्षा (T.E.T.)/(C.T.E.T.) - राज्य/ राष्ट्रीय२) व्याख्याता पद -(S.E.T./N.E.T.) परीक्षा - राज्य/ राष्ट्रीय३) IELTS / TOEFL परीक्षा - आंतरराष्ट्रीय.उमेदवारांची निवडविविध खासगी/शासकीय आस्थापनांवर उमेदवारांच्या निवडीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षाउदा. - परीक्षा - स्तर/पातळी१) तलाठी व ग्रामसेवक (वर्ग-३) स्थानिक/विभागीय२) तहसीलदार व मुख्याधिकारी (वर्ग-१ व २) - राज्य३) जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक (वर्ग-१) - राष्ट्रीय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.