- प्रतीक्षा वाघ, साहायक प्राध्यापकजग वेगाने बदलत असताना विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातही झपाट्याने क्रांती घडत आहे. अशा वेळी पारंपरिक संगणकीय मर्यादांवर मात करत क्वांटम संगणन उत्कृष्ट पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. विशेषतः यांत्रिकी अभियांत्रिकीमध्ये, जिथे जटिल गणितीय मॉडेलिंग, सिम्युलेशन आणि बहुपरिमिती ऑप्टिमायझेशन आवश्यक असते, तेथे क्वांटम संगणनाचे उपयोग भविष्यासाठी अत्यंत मोलाचे ठरणार आहेत..क्वांटम संगणन म्हणजे काय?क्वांटम संगणन हे पारंपरिक संगणकांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने काम करणारे अत्याधुनिक संगणकीय तंत्रज्ञान आहे. येथे ‘क्युबिट्स’ नावाच्या घटकांचा वापर होतो, जे एकाच वेळी अनेक स्थितींमध्ये राहू शकतात. यामुळे अनेक उत्तरांचा शोध एकाच वेळी घेता येतो आणि अत्यंत जटिल प्रश्नांची उत्तरे झपाट्याने मिळवता येतात. हे तंत्रज्ञान विशेषतः प्रचंड डेटा प्रक्रियेसाठी, सिम्युलेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व मशिन लर्निंग आणि साहित्याच्या अभ्यासासाठी उपयोगी पडते..यांत्रिकी अभियांत्रिकीमध्ये क्वांटम संगणनाची गरज का?आजची यांत्रिकी अभियांत्रिकी पारंपरिक मर्यादांवर आधारित नाही. अत्याधुनिक उत्पादने, रोबोटिक्स, उष्णता प्रणाली, मोटारींची निर्मिती आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील संशोधनात सॉफ्टवेअर आधारित सखोल विश्लेषण आवश्यक असते. येथे क्वांटम संगणन वापरले जाऊ शकते:कंप्युटेशनल फ्लुइड डायनॅमिक्स (CFD) आणि ‘एफईए’ साठीनवीन धातू व साहित्य शोधण्यासाठी अणू पातळीवर मॉडेलिंगसाठीइंधन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी व रचना ऑप्टिमायझेशनसाठीकृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग व मेंटेनेन्स सिस्टिमसाठीइंडस्ट्री ४.०मध्ये डेटा सुरक्षा व प्रक्रियेच्या अचूकतेसाठी .नोकरीच्या नव्या संधीक्वांटम संगणन यांत्रिकी क्षेत्रात फक्त संशोधनापुरते मर्यादित न राहता व्यावसायिक संधीही निर्माण करत आहे. पुढील काही महत्त्वाच्या भूमिका पुढीलप्रमाणे ःक्वांटम सिम्युलेशन इंजिनिअर - यांत्रिक प्रणालींच्या सखोल सिम्युलेशनसाठी क्वांटम अल्गोरिदम वापरणारे अभियंते.क्वांटम मटेरिअल इंजिनिअर - नव्या धातू किंवा साहित्याची रचना करणारे संशोधक.एआय+क्वांटम ॲप्लिकेशन डेव्हलपर (मेकॅनिकल) - मशिन लर्निंग आणि क्वांटम तंत्रज्ञान एकत्र करून कार्यक्षम प्रणाली विकसित करणारे अभियंते.क्वांटम एन्हान्सड् (सीएडी डिझायनर) - यंत्रणा डिझाइनमध्ये क्वांटम आधारित थ्रीडी डिझाइन आणि सिम्युलेशन करणारे व्यावसायिक.क्वांटम कन्सलटंट (मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर) - उत्पादन कंपन्यांना पारंपरिक तंत्रज्ञानातून क्वांटम तंत्रज्ञानाकडे वळवणारे सल्लागार. .उद्योग क्षेत्रात वाढती मागणीएरोस्पेस, ऑटोमोबाईल, बायोमेडिकल, ऊर्जा, डिफेन्स, स्मार्ट शहरे, आणि कृषी अभियांत्रिकीसारख्या क्षेत्रांमध्ये क्वांटम वापराची सुरुवात झाली आहे. भारतातही विविध संस्थांमध्ये क्वांटम संशोधन सुरू आहे. क्वांटम संगणन हे केवळ एक विज्ञान नाही तर भविष्यातील वास्तव आहे. या नव्या तंत्रज्ञानात पारंगत होणाऱ्या अभियंत्यांना नवीन क्षेत्रात आघाडी घेण्याची संधी मिळेल. यांत्रिकी अभियंत्यांनी या नव्या क्रांतीकडे वळणे ही काळाची गरज आहे. आजचा निर्णय उद्याच्या मोठ्या संधींसाठी दार उघडू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.