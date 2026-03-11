एज्युकेशन जॉब्स

ओझे भयाचे...!

उच्चशिक्षित असलेला आनंद रक्ताची चाचणी करून घ्यायला घाबरतो. त्याच्या मनात एचआयव्ही होण्याची भीती असते.
Weight of Fear

डॉ. विद्याधर बापट,मानसोपचारतज्ज्ञ
उच्चशिक्षित असलेला आनंद रक्ताची चाचणी करून घ्यायला घाबरतो. त्याच्या मनात एचआयव्ही होण्याची भीती असते. त्याला वाटतं कदाचित आपल्या आधी ज्या व्यक्तीचं रक्त घेतलं गेलं होतं तीच सिरींज आपल्यासाठी वापरली नसेल? त्याला गर्दीतून चालण्याची भीती वाटते. न जाणो एखाद्याच्या उघड्या जखमेचा स्पर्श आपल्याला होईल आणि आपल्याला संसर्ग होईल.

