सोलापूर : "एनटीए' लवकरच जेईई परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र प्रसिद्ध करेल. या आठवड्यात जेईई परीक्षेचे प्रवेशपत्र अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केले जाऊ शकते. एनटीएकडून प्रवेशपत्र प्रसिद्ध तारीख देण्यात आलेली नाही. प्रवेशपत्र प्रसिद्ध होताच अधिकृत वेबसाइटद्वारे उमेदवार ते डाउनलोड करू शकतील. प्रवेशपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर उमेदवारांनी त्यांच्या हॉल तिकिटातील काही गोष्टी तपासल्या पाहिजेत, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये. वास्तविक, परीक्षा केंद्राची माहिती विहित स्लॉटसह प्रवेश पत्रावर छापली जाईल. आपल्या सर्वांना माहीत आहे की प्रवेश पत्राशिवाय उमेदवारांना परीक्षा केंद्रांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. यावर्षी जेईई मेन परीक्षा फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात घेण्यात येईल. ही परीक्षा चार सत्रांमध्ये घेण्यात येणार आहे. फेब्रुवारी सत्र परीक्षा 23 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान घेण्यात येणार आहे. यानंतर दुसरी सत्र परीक्षा 15 ते 18 मार्च रोजी घेण्यात येईल. तिसरी सत्र परीक्षा 27 ते 30 एप्रिल रोजी आणि चौथी सत्र परीक्षा 24 ते 28 मे यादरम्यान आयोजित केली जाईल. याव्यतिरिक्त जेईई मुख्य परीक्षा 13 भाषांमध्ये असेल. या वर्षी विद्यार्थ्यांना एकूण 90 पैकी फक्त 75 प्रश्न सोडवावे लागतील. 15 पर्यायी प्रश्नांचे नकारात्मक चिन्हांकन केले जाणार नाही. आता जाणून घेऊया "त्या' पाच गोष्टी, ज्या प्रवेशपत्रात पाहिल्या पाहिजेत प्रवेश पत्रात प्रथम आपले नाव तपासा. नाव चुकीचे छापलेले नाही हे काळजीपूर्वक पाहा. आपली वैयक्तिक माहिती तपासा आणि शब्दलेखन-तपासणी करा.

फॉर्म भरताना आपण निवडलेले पर्याय नक्की तपासून पाहा. पेपरच्या भाषेचा पर्याय पाहा. प्रवेश पत्रात कोणतीही चूक होऊ नये.

परीक्षा केंद्र आणि रिपोर्टिंग वेळेसह स्लॉट तपासा.

प्रवेश पत्रात छापलेली कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वे नीट वाचा.

प्रवेश पत्रावर तुम्हाला परीक्षा केंद्राच्या आत कोणत्या वस्तू नेण्यास परवानगी दिली आहे ते तपासा. सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे योग्य प्रकारे वाचा आणि त्यानुसार तयारी करा आणि परीक्षा केंद्रात जा.

Web Title: There are five things that need to be checked on the hall ticket of JEE Main exam