टिश्यू इंजिनीरिंग मधील संधी

डॉ. राजेश ओहोळ (करिअर मार्गदर्शक)संशोधनाच्या वाटाउती अभियांत्रिकी (टिश्यू इंजिनिअरिंग) हे शरीरातील खराब झालेल्या उतींच्या जागी नवीन उती तयार करण्याचे आणि त्यांचे उत्पादन करण्याचे शास्त्र आहे. उती अभियांत्रिकी हे संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाचे एक उदयोन्मुख आंतरविद्याशाखीय क्षेत्र आहे. त्यामध्ये आरोग्य सेवा उपचारांच्या पद्धतींमध्ये क्रांती घडवून आणण्याची आणि जगभरातील लाखो लोकांच्या आरोग्याची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या सुधारण्याची क्षमता आहे. .आंतरविद्याशाखीय क्षेत्रउती अभियांत्रिकी पेशी जीवशास्त्र, पदार्थ विज्ञान आणि बायोमेडिकल अभियांत्रिकीच्या घटकांना एकत्र करते आणि त्याद्वारे उतींची पुनरुत्पत्ती केली जाते. उती अभियांत्रिकीसाठी मुख्य घटक म्हणजे स्टेम पेशी, त्यांचे विभाजन नियंत्रित करणारे मॉर्फोजेन्स किंवा वाढीचे घटक आणि बाह्यपेशीय मॅट्रिक्सचा एक साचा, जो त्यांच्या वाढीसाठी सूक्ष्म वातावरण तयार करतो. उती अभियांत्रिकी हे पुनरुत्पादक औषध (रिजनरेटिव्ह मेडिसिन) या व्यापक क्षेत्राचाच एक भाग आहे.संशोधनबायोमेटेरिअल विज्ञान, संगणक विज्ञान आणि स्टेम पेशी व जनुकीय तंत्रज्ञानातील जलद विकासामुळे उती अभियांत्रिकीला गती मिळाली आहे. प्लुरिपोटेंट स्टेम पेशींचा शोध, जनुकीय सुधारणा आणि अवयवांचे थ्रीडी बायो-प्रिंटिंग यांसारख्या नवकल्पना उती अभियांत्रिकी क्षेत्रात राबवल्या जात आहेत. मात्र, अद्यापही कृत्रिम उतींचा वापर करण्यातील यश मर्यादित राहिले आहे. बहुविद्याशाखीय संशोधन आणि आंतरविद्याशाखीय सहभागामुळे उती अभियांत्रिकी आणि औषधांतील भविष्यातील विकासाचा मार्ग मोकळा करेल..आव्हानेआजकाल एखादा अवयव किंवा उती गमावणे हे मानवाच्या आरोग्यातील मोठे आव्हान आहे. उती/अवयव प्रत्यारोपण, शस्त्रक्रिया किंवा यांत्रिक उपकरणांचा वापर हे सामान्य उपचार आहेत. सध्याच्या धोरणांच्या मर्यादांमुळे उती अभियांत्रिकीमधील आवड वाढली आहे. पेशी प्रकार, सुधारणा आणि योग्य आधारभूत मॅट्रिक्स हे उती अभियांत्रिकीचे तीन मुख्य आधार आहेत.महत्त्वपूर्ण संशोधन, प्रगती आणि पेशी जीवशास्त्र, पेशी यांत्रिकी आणि बायोमटेरिअल्समधील अद्ययावत गोष्टींनंतरही फारच कमी उत्पादने समोर आली आहेत की, जी खरोखर कार्यक्षम उती विकसित करण्याच्या आव्हानांना पेलू शकतात.'नॅनोटेक्नॉलॉजी' नवीन सामग्री तयार करते, जी पुढील उती-अभियांत्रिकी प्रयोगांना सक्षम करू शकते. या संदर्भात नॅनोटेक्नॉलॉजी आणि नॅनोमटेरियल्सचा योग्य वापर होणे आवश्यक आहे.हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी उती अभियांत्रिकी हे संशोधनाचे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे. हृदय व रक्तवाहिन्या प्रणालीतील प्रयोगांमध्ये कार्डियाक पॅचेस, रक्तवाहिन्यांचे जाळे आणि हृदयाच्या झडपा यांचा समावेश आहे. 'बायोआर्टिफिशियल टिश्यू इंजिनिअरिंग' हे गेल्या काही दशकांतील महत्त्वाचे आव्हान आहे..व्यावसायिक संधीउती अभियांत्रिकी संशोधनामध्ये जीवशास्त्र, वैद्यकशास्त्र आणि बायोमेडिकल, केमिकल, मेकॅनिकल यांसारख्या विविध अभियांत्रिकी शाखांमधील तज्ज्ञांची आवश्यकता असते. त्यामुळे कार्यात्मक उती तयार करण्यासाठी पेशी व इतर घटकांचे एकत्रीकरण करणे सोपे होते. ज्या व्यावसायिकांकडे एम.एस्सी., एम.टेक., पीएचडी यांसारख्या पदव्या आहेत आणि आरोग्य समस्यांवर पुनरुत्पादक उपायांवर लक्ष केंद्रित करणारी संशोधन कौशल्ये आहेत, ते या क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकतात.