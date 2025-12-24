एज्युकेशन जॉब्स

टिश्यू इंजिनीरिंग मधील संधी

टिश्यू इंजिनिअरिंग हे स्टेम पेशी, बायोमटेरियल्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कृत्रिम उती निर्माण करणारे भविष्यातील संशोधन क्षेत्र आहे. आरोग्यसेवेत क्रांती घडवणाऱ्या या क्षेत्रात संशोधन आणि करिअरसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.
डॉ. राजेश ओहोळ (करिअर मार्गदर्शक)

संशोधनाच्या वाटा

उती अभियांत्रिकी (टिश्यू इंजिनिअरिंग) हे शरीरातील खराब झालेल्या उतींच्या जागी नवीन उती तयार करण्याचे आणि त्यांचे उत्पादन करण्याचे शास्त्र आहे. उती अभियांत्रिकी हे संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाचे एक उदयोन्मुख आंतरविद्याशाखीय क्षेत्र आहे. त्यामध्ये आरोग्य सेवा उपचारांच्या पद्धतींमध्ये क्रांती घडवून आणण्याची आणि जगभरातील लाखो लोकांच्या आरोग्याची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या सुधारण्याची क्षमता आहे.

