Top NIT Colleges In India: भारतातील टॉप NIT कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी किती टक्केवारी लागेल? पाहा संपूर्ण लिस्ट

Top NITs and Required Percentages: जेईई मेन्स २०२६ चा पहिला सत्र निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. लाखो विद्यार्थी आता भारतातील सर्वोत्तम अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी लाखो उमेदवार उत्सुक आहेत. देशातील टॉप एनआयटीमध्ये प्रवेश घेताना, बहुतेक वेळा जेईई मेन्समध्ये किती टक्केवारी असेल असा प्रश्न पडतो..दरवर्षी लाखो विद्यार्थी परीक्षेला बसतात आणि कटऑफ रँक आणि टक्केवारी बदलत राहते. बी.टेक शाखांमध्ये संगणक विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकलसाठी स्पर्धा जास्त असते. साधारणपणे, टॉप एनआयटीसाठी ९९+ किंवा ९९ पर्सेंटाइलची आवश्यकता असते, परंतु ९८ % किंवा त्यापेक्षा कमी टक्केवारी असलेल्यांनाही प्रवेश मिळू शकतो. चला तर पाहुयात रँकिंग नुसार टॉप NIT कॉलेज यादी.अभियांत्रिकीच्या टॉप १० कॉलेजांमध्ये एनआयटी तिरुचिरापल्लीकाही नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एनआयटी) त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी, उत्कृष्ट प्लेसमेंट रेकॉर्डसाठी आणि विविध अभियांत्रिकी कार्यक्रमांसाठी ओळखल्या जातात. टॉप इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मद्रास, आयआयटी दिल्ली, आयआयटी बॉम्बे, आयआयटी कानपूर, आयआयटी खरगपूर, आयआयटी रुरकी, आयआयटी हैदराबाद यांचा समावेश आहे, तर एक नॉन-आयआयटी देखील आहे आणि त्याचे प्रमुख राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी) तिरुचिरापल्ली आहे. तुमच्या गुणवत्तेमुळे आणि प्लेसमेंटमुळे, तुम्हाला टॉप १० मध्ये स्थान मिळते..देशातील टॉप १० एनआयटीएनआयटींची रँकिंग शिक्षण मंत्रालयाने नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ) २०२५ मध्ये जाहीर केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल. टॉप एनआयटी येथे पहा:कॉलेज बोट स्टेट एनआयआरएफ रँकिंग-२०२५एनआयटी तिरुचिरापल्ली, तामिळनाडू: ९एनआयटी राउरकेला, ओडिशा: १२एनआयटी सुरथकल, कर्नाटक: १६एनआयटी वारंगल, तेलंगणा : २१एनआयटी कालिकत, केरळ: २३एनआयटी दुर्गापूर, पश्चिम बंगाल: ४३एनआयटी सिलचर, आसाम: ४८एनआयटी जयपूर, राजस्थान: ५२एनआयटी कुरुक्षेत्र, हरियाणा: ५८एनआयटी नागपूर, महाराष्ट्र: ६०.जेईई मेन्समध्ये एनआयटीमध्ये प्रवेशाची टक्केवारीएनआयटीमध्ये प्रवेश प्रामुख्याने जेईई मेन स्कोअरवर आधारित असतो आणि जोएसएए (जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी) कौन्सिलिंग श्रेणीवार आधारित असते आणि श्रेणीवार विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर देखील अवलंबून असते.साधारणपणे, टॉप एनआयटीसाठी आवश्यक टक्केवारी अशी आहेजर तुमचा स्कोअर ९९ टक्के किंवा त्याहून अधिक असेल, तर तुम्ही एनआयटी तिरुचिरापल्ली, एनआयटी वारंगल, एनआयटी राउरकेला, एनआयटी कालिकत सारख्या देशातील टॉप एनआयटीमध्ये मुख्य शाखा (सीएसई, ईसीई, एमई, सीई इ.) मिळवू शकता. ९८ ते ९९ टक्के गुण असलेले विद्यार्थी टॉप १० एनआयटीमध्ये मुख्य शाखांसह इतर शाखांमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात.सामान्य श्रेणी कटऑफ: ९९+ किंवा ९९ टक्केइतर श्रेणी टक्केवारी (संभाव्य):EWS: ७८–८३+ टक्केवारीOBC-NCL: ७७–८१+ टक्केवारीSC: ५७–६१+ टक्केवारीST: ५१–५४+ टक्केवारी.प्रवेशासाठी अतिरिक्त घटकNIT मध्ये प्रवेश अनेक घटकांवर अवलंबून असतो:वर्गवारी (SC/ST/OBC/EWS)होम स्टेट कोटाशाखा निवडकाउंसलिंगमध्ये सीट उपलब्धताकमी स्पर्धेची शाखा किंवा नवीन NITs मध्ये क्लोजिंग रँक कमी असू शकते. डिफिकल्टी लेवल आणि स्पर्धेवर आधारित कटऑफ दरवर्षी बदलत असतो..