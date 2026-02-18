- अद्वैत कुर्लेकर, स्टार्टअप मेन्टॉरयशाच्या प्रत्येक कहाणीच्या मागे अपयशाची एक लांबलचक यादी असते. विद्यार्थी उद्योजकतेत अपयश आणि चुका अपरिहार्य असतात. त्यांना घाबरण्याऐवजी त्यातून शिकणं हीच खरी उद्योजकतेची ताकद आहे. चूक म्हणजे शेवट नाही, तर पुढच्या टप्प्याची सुरवात आहे..चुका का महत्त्वाच्या?शिकण्याची संधी : प्रत्येक चूक तुम्हाला नवीन धडा शिकवते. अर्थात त्यासाठी तशी मनोवृत्ती ठेवायला लागते. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ एडिसन १०००व्या वेळी यशस्वी झाले, परंतु त्यांनी असे सांगितले की मी ९९९ वेळा नवीन काहीतरी शिकलो!दृष्टी स्पष्ट होते : चुकीमुळे तुम्हाला ग्राहकांच्या गरजा आणि बाजारपेठेची खरी दिशा समजते. आपले स्वतःबद्दल आणि व्यवसायाबद्दल ज्या चुकीच्या कल्पना असतात त्याची जाणीव होते.धाडस वाढतं : अपयशातून उभं राहिल्यावर आत्मविश्वास दुप्पट होतो. असंख्य मार्ग जे समोर असतात त्यातले काही चुकीचे आहेत समजल्यावर आपोआप नवीन योग्य मार्ग सापडायला लागतातनवीन उपाय सापडतात : चूक ही अनेकदा नवीन कल्पनेचं बीज असते. .उदाहरणएका विद्यार्थ्याने कॉलेजमध्ये ‘फूड डिलिव्हरी’ सुरू केली. सुरवातीला वेळेवर डिलिव्हरी न झाल्यामुळे ग्राहक नाराज झाले. ही चूक मोठं अपयश ठरू शकली असती. परंतु त्याने त्यातून शिकून डिलिव्हरीसाठी वेळेचं नियोजन सुधारलं, ऑर्डर ट्रॅकिंग सुरू केलं आणि नंतर त्याचा व्यवसाय अधिक लोकप्रिय झाला..चुका संधी कशा बनतात?स्वीकारा : चूक झाली हे मान्य करा. दोष टाळण्याऐवजी जबाबदारी घ्या. असे म्हणतात की चुका मान्य करणे म्हणजे उपाय निम्मा शोधल्यासारखाच आहे.विश्लेषण करा : चूक का झाली, त्यामागची कारणं काय होती हे शोधा. त्यावर चिंतन करा. स्वतःशी प्रामाणिक राहा.धडा घ्या : चुकातून काय शिकता येईल ते ठरवा. पुन्हा तीच चूक होणार नाही याची काळजी घ्या.सुधारणा करा : पुढच्या प्रयत्नात तीच चूक पुन्हा होऊ नये, यासाठी काय बदल करायला लागतील त्याचा विचार करा.संधी शोधा : चुकांमधून नवीन कल्पना किंवा उपाय शोधा. .मानसिकताचुका म्हणजे अपयश नव्हे, तर शिकण्याची प्रक्रिया आहे. उद्योजकतेत यश मिळवण्यासाठी धाडस, संयम आणि शिकण्याची तयारी आवश्यक आहे. चुका स्वीकारणं आणि त्यांना संधीमध्ये बदलणं हीच खरी उद्योजकतेची कला आहे.कॉल टू ॲक्शन : आजच तुमच्या आयुष्यातील एक चूक लिहा. त्यातून तुम्ही काय शिकलात आणि पुढे ती चूक संधीमध्ये कशी बदलू शकता याचा विचार करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.