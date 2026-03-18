भारतीय तत्त्वज्ञानानुसार मानवी व्यक्तिमत्त्व पाच कोशांनी तयार झालेले आहे. त्यापैकी अन्नमय कोशानंतर येणारा दुसरा स्तर म्हणजे प्राणमय कोश. अन्नमय कोश शरीराचे स्थूल स्वरूप दर्शवितो, तर प्राणमय कोश शरीराला कार्यरत ठेवणाऱ्या सूक्ष्म ऊर्जेचे प्रतिनिधित्व करतो. प्राणमय कोशामुळेच स्थूल देह क्रियाशील होतो..'प्राण' या शब्दाचा सर्वसाधारण अर्थ शक्ती किंवा ऊर्जा असा घेतला जातो. जिवंत व्यक्ती प्राणासहित असते, तर मृत्यू झाल्यावर 'प्राण गेला' असे आपण म्हणतो. जिवाला धोकादायक एखाद्या कामासाठी 'प्राणांची बाजी लावणे' असा वाक्प्रचारही वापरला जातो. यावरून देहात 'प्राण' असणे हे जिवंतपणाचे प्रमुख लक्षण आहे, असे लक्षात येते..'प्राण' ही संकल्पना उत्साह, चलनवलन, चपळता, कार्यकुशलता आणि कार्यक्षमतेचे प्रतीक मानली जाते. मात्र प्राणशक्ती म्हणजे केवळ बाहेरून दिसणारी शरीराची हालचाल नव्हे; तर शरीरात सतत घडणाऱ्या सूक्ष्म व स्थूल अशा सर्व अंतर्बाह्य क्रियांना चालना देणारी ऊर्जा होय. विरजा मंत्रात प्राणाच्या पाच प्रकारांचा उल्लेख आढळतो -'प्राण, अपान, व्यान, उदान, समाना मे शुद्ध्यन्ताम्.'.या पंचप्राणांच्या साहाय्याने शरीरातील विविध संस्था कार्यरत राहतात. श्वसनक्रिया ही प्राणवायूशी संबंधित असते, उत्सर्जनक्रिया अपानवायूच्या साहाय्याने घडते, अन्नाचे पचन आणि पोषणवितरण व्यानवायूमुळे होते, तर शरीरातील रक्ताभिसरणाद्वारेे ऊर्जेचे नियमन आणि उन्नयन उदानवायू करतो. समानवायू शरीरातील संतुलन राखून मज्जासंस्थेच्या कार्यास साहाय्य करतो.श्वसनक्रियेमुळे शरीराला प्राणवायू म्हणजेच ऑक्सिजन मिळतो, पचनक्रियेमुळे ऊर्जा निर्माण होते आणि देहात रूपांतर होण्यासाठी आवश्यक घटक अन्नापासून निर्माण केले जाते. रक्ताभिसरणामुळे ही ऊर्जा व घटक पदार्थ शरीरातील प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचते. अन्नाचे शरीरात रूपांतर होते. या सर्व संस्था योग्य प्रकारे कार्यरत राहाव्यात यासाठीच्या सूचना मज्जासंस्था देत असते. अशा या सर्व प्रक्रियांना चालना देणारी अदृश्य जीवनशक्ती म्हणजेच 'प्राणमय कोश' होय..पतंजलींच्या योगदर्शनात योगाची यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी अशी आठ अंगे सांगितली आहेत. यापैकी चौथे अंग म्हणजे प्राणायाम. श्वासोच्छवासाच्या नियमनाद्वारे शरीर, इंद्रिये आणि मन निरोगी ठेवण्याची ही एक प्रभावी साधना आहे. श्वासावरील नियंत्रणाने अन्य प्राणांवर नियंत्रण ठेवता येते. नियमित प्राणायाम, योगाभ्यास आणि शारीरिक व्यायाम यांच्या साहाय्याने प्राणमय कोशाचा संतुलित विकास साधता येतो..आधुनिक विज्ञानाच्या दृष्टीने प्राणमय कोशाचा संबंध शरीरातील श्वसनसंस्था, रक्ताभिसरणसंस्था, मज्जासंस्था आणि अंतःस्रावी ग्रंथींच्या कार्याशी, म्हणजेच शरीरक्रियाशास्त्राशी (Physiology) जोडता येतो. संतुलित आहार - विहार, शुद्ध हवा, पुरेशी झोप आणि तणावरहित जीवनशैली यामुळे या सर्व संस्था - प्रणाली सुस्थितीत राहतात आणि प्राणशक्ती टिकून राहते..शिक्षणाच्या दृष्टीने पाहिले तर विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह, चलनवलन, चपळता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता आणि त्यासाठी लागणारी ऊर्जा मिळवण्यासाठी उपक्रम योजणे ही शाळांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. शाळांमधून म्हणूनच केवळ बौद्धिक विकासावर भर देऊन चालणार नाही. उत्तम हस्ताक्षर, स्पष्ट उच्चार, सुरेल गायन, उत्तम चित्रे, खेळातील चपळता यांसारख्या कौशल्यांच्या विकासापासून ज्ञानेंद्रिये व कर्मेंद्रिये यांच्या कार्यक्षमतेपर्यंतचा विकास प्राणमय कोशातून साधता येऊ शकतो. म्हणूनच शाळांमध्ये कला-क्रीडा, शारीरिक प्रशिक्षण, श्वसनाचे व्यायाम आणि आरोग्यविषयक उपक्रम यांच्या माध्यमातून प्राणमय कोशाचे विकसन घडवता येईल..प्राणमय कोशाचा संबंध क्रीडेइतकाच कला विषयांशीही आहे. प्राणमय कोश सक्षम झाल्यास अन्नमय कोश अधिक सुदृढ राहतो आणि मनोमय तसेच विज्ञानमय कोशांच्या विकासासाठी आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध होते. प्राणमय कोश हा मानवी जीवनातील चैतन्य, स्फूर्ती आणि कार्यक्षमतेचा केंद्रबिंदू आहे. शरीर आणि मन यांच्यामधील दुवा म्हणून तो कार्य करतो. म्हणूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात उल्लेखिलेला सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकास साधण्यासाठी प्राणमय कोशाचा संतुलित व सुदृढ विकास करणे आवश्यक आहे.