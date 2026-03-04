सेपरेशन एन्झायटी डिसऑर्डर शाळा, पालकांची जबाबदारी

मागील लेखात आपण सेपरेशन एन्झायटी डिसऑर्डरबद्दल माहिती घेतली. त्याची लक्षणे, कारण याची चर्चा केली. आपण आज उपचाराबद्दल माहिती घेणार आहोत.औषधोपचाराबरोबरच तज्ज्ञांच्या बरोबर थेरपी सेशन्स महत्त्वाचे असतात. मुलांबरोबरच पालकांचं समुपदेशन आवश्यक ठरतं. शाळा व्यवस्थापनाचं सहकार्य महत्त्वाचं ठरतं. उपचाराचा भाग असलेली प्ले थेरपी आणि स्कूल बेस्ड समुपदेशनही उपयोगी ठरतं. पालकांच्या वागणुकीमध्ये काही सुधारणाही, आवश्यक ठरल्यास थेरपी सेशन दरम्यान सुचवल्या जातात..पालकांसाठी टिप्ससेपरेशन एन्झायटी डिसऑर्डर विषयी संपूर्ण शास्त्रीय माहिती करून घ्यावी.हळूहळू म्हणजे थोड्या थोड्या अवधीसाठी एकटं राहण्याची, सेपरेशनची सवय मुलांना लावावी.अगदी लहान बाळांना खूप भूक वा तहान लागली की एन्झायटी जाणवू शकते. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत फिडिंग झाल्यावर हा थोडा वेळ एकटं ठेवण्याचा अवधी असावा.दूर जाताना लहान मुलांना गुड बाय करणं, कीस करणं, मी लगेच परत येतेय अशी वाक्य म्हणणं अशा गोष्टींची सवय करावी.थोड्या मोठ्या मुलांबरोबर प्रेमानं संवाद साधावा. त्यांच्या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. आम्ही जवळ नसलो तरी सुरक्षित असतो आणि लवकरच भेटतोच अशी खात्री द्यावी.शाळेत जायला सुरवात केलेल्या मुलांच्या बाबतीत शाळेत सोडताना, खेळायला सोडताना हा एन्झायचीचा मुद्दा संक्रमणाचा म्हणून येणार आहे हे लक्षात घेऊन मनाची तयारी ठेवावी. म्हणजेच अतिशय शांत रहावं. स्वत:ची अजिबात चिडचिड होऊ नये.या समस्येमुळे जी मुळे शाळेत जात नाहीत त्यांना शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं. मुलांना सोशल ॲक्टिव्हीटीमध्ये भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं आणि त्याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं. .शाळांसाठी टिप्सज्या मुलांना अशा एन्झायटीची समस्या त्यांच्यासाठी वेगळी योजना बनवावी. त्यांच्यातील सुधारणांसाठी ती उपयुक्त ठरेल. उदा.1) त्यांना सुरुवातीला उशिरा येण्याची सवलत देणे (सवय होईपर्यंत).2) सुरुवातीला थोड्या वेळ शाळेत येणे (सवय होईपर्यंत).3) अशा मुलांना सुरक्षित वाटेल अशा वर्गात किंवा जागेत काही काळ बसण्यास परवानगी देणे.4) अशा मुलांना सुरवातीला घरी संपर्क करण्याची परवानगी देणे5) शिक्षक आणि शाळेच्या समुपदेशकाने त्यांच्या संपर्कात रहाणे व त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल असा प्रयत्न करणे.6) मुलांना प्रोत्साहनपर शाबासकी देणे. हे सगळं करायचं आहे ते मुल धीट होईल, शाळेच्या वातावरणाशी समरस होईल व त्याचा पालकांपासून दूर, शाळेच्या वेळेत एकटं रहाण्याविषयीचा विश्वास वाढेल यासाठी..सेपेरेशन एन्झायटीवर मात करण्यासाठी थोडक्यात पुढील गोष्टी घडायला हव्यात..आई-बाबा नसतानादेखील मुलांना घरी सुरक्षित वाटायला हवं, आई-बाबांबरोबरच त्यांचा इतर परिचित व्यक्तींवर विश्वास बसायला हवा आणि मुख्य म्हणजे आई-बाबा काही काळासाठी दूर गेले तरी काही अवधीनंतर ते निश्चित भेटणार आहेत हा विश्वास त्यांच्यात रुजायला हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.