Budget Expectations 2026: यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी कौशल्य आणि पायाभूत सुविधांकडे लक्ष

Budget Expectations 2026: १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात भविष्योन्मुख दिशा देण्यासाठी कौशल्यविकास आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष देण्याची मागणी आहे. चला तर जाणून घेऊयात याचा मुख्य उद्देश काय आहे
Monika Shinde
Union Budget 2026: १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे पाहत असताना, शिक्षण क्षेत्राकडून अधिक ठोस धोरणे, सखोल गुंतवणूक आणि भविष्यातील मनुष्यबळासाठी कौशल्यविकासावर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्याची मागणी होत आहे. अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये निधीत सौम्य वाढ झाली असली, तरी आता अधिक लक्ष्यीत कृतीची गरज असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांची मागणी आहे.

