Budget Expectations 2026: यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी कौशल्य आणि पायाभूत सुविधांकडे लक्ष

Union Budget 2026: १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे पाहत असताना, शिक्षण क्षेत्राकडून अधिक ठोस धोरणे, सखोल गुंतवणूक आणि भविष्यातील मनुष्यबळासाठी कौशल्यविकासावर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्याची मागणी होत आहे. अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये निधीत सौम्य वाढ झाली असली, तरी आता अधिक लक्ष्यीत कृतीची गरज असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांची मागणी आहे. .शिक्षणासाठी निधी वाढला, पण अपेक्षांपेक्षा कमीकेंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी १.२८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढलेली असली तरी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये सुचवलेल्या जीडीपीच्या ६ टक्के खर्चाच्या उद्दिष्टापर्यंत ती पोहोचलेली नाही.उच्च शिक्षणासाठी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा वाटा राखण्यात आला असून, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांवर सरकारचा भर असल्याने दिसून येते.याशिवाय, शिक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यासाठी स्वतंत्र निधीची घोषणा करण्यात आली, ज्यामुळे तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..डिजिटल शिक्षण आणि युवकांसाठी नव्या संधीअर्थसंकल्पात शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा वाढवणे, काही IIT संस्थांचा विस्तार करणे आणि भारतीय ज्ञानपरंपरेला प्रोत्साहन देणे यासारख्या योजनांचा समावेश होता. युवकांसाठी इंटर्नशिप आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देणाऱ्या कार्यक्रमांवरही भर देण्यात आला, ज्यामुळे शिक्षण आणि उद्योग यातील अंतर कमी करण्याच्या प्रयत्न दिसून येतो.तथापि, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की केवळ योजना जाहीर करणे पुरेसे नाही; त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि कौशल्यांवर लक्ष देणे तितकेच महत्वाचे आहे.कौशल्यविकास हा राष्ट्रीय विकासाचा कणातंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत असताना, उद्योगांना भविष्यासाठी तयार मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे कौशल्यविकासाला राष्ट्रीय प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे मत शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेते व्यक्त करत आहेत.AI आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या काळात, सतत नव्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण आणि व्यावहारिक ज्ञान अत्यावश्यक बनले आहे. रोजगारक्षमता आता एका पदावर मर्यादित न राहता, दीर्घकालीन लवचिकतेवर आधारित असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात..शालेय स्तरावर STEM शिक्षणावर भरभविष्यातील करिअरसाठी विद्यार्थ्यांना लहान वयापासूनच तयार करणे गरजेचे असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून पुढे येत आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) आधारित शिक्षण आणि प्रकल्पाधारित शिकण्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि सर्जनशीलता विकसित होते.लवकर मिळणारे कौशल्य प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना अजून अस्तित्वात नसलेल्या नोकऱ्यांसाठीही मानसिकदृष्ट्या तयार करते, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.शिक्षक प्रशिक्षणाशिवाय शिक्षण सुधारणा अपूर्णशिक्षण व्यवस्थेतील कोणतीही सुधारणा शिक्षकांच्या सहभागाशिवाय शक्य नाही. बदलत्या अभ्यासक्रमांशी आणि डिजिटल साधनांशी जुळवून घेण्यासाठी शिक्षकांचे सातत्याने प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे.डिजिटल कौशल्ये, नव्या अध्यापन पद्धती आणि उद्योगाशी सुसंगत ज्ञान यामुळे शिक्षक अधिक प्रभावीपणे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करू शकतात, असे मत व्यक्त केले जात आहे..बदलते प्रवेशाचे चित्र आणि पायाभूत सुविधांची गरजअलीकडच्या वर्षांत सरकारी शाळांची संख्या आणि त्यातील विद्यार्थीसंख्या कमी होत असल्याचे चित्र दिसून येते. मात्र, उच्च शिक्षणामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले आहे, जे देशातील शिक्षणाबाबतची जागरूकता दर्शवते.विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असताना, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांवर आधुनिक वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, वसतिगृहे आणि डिजिटल सुविधा वाढवण्याचा दबाव वाढत आहे.संतुलित गुंतवणुकीची गरजतज्ज्ञांच्या मते, आगामी अर्थसंकल्पात कौशल्यविकास, डिजिटल शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये समतोल गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे, विशेषतः ग्रामीण आणि मागास भागांसाठी.केवळ इमारती उभारणे पुरेसे नसून, शिक्षणाची गुणवत्ता, नवकल्पना आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.आगामी अर्थसंकल्पातून शिक्षण क्षेत्राला दीर्घकालीन, भविष्योन्मुख आणि समावेशक दृष्टीकोन मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.