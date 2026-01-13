UIIC Recruitment 2026: युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी अप्रेंटिस पदांसाठी भरती सुरू, जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम तारीख

United India Insurance Apprentice Recruitment 2026: युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (UIIC) मार्फत अप्रेंटिस पदासाठी भरती प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे. या भरती अंतर्गत एकूण १५३ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत..या पदाची भरती १८ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झाली असून २० जानेवारी पर्यंत अर्ज करू शकता. पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांना ऑनलाईन पद्धतीने https://uiic.co.in/ या अधीकृत वेबसाइट वरून अर्ज करू शकता..SWAYAM Exam 2026: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! SWAYAM जानेवारी 2026 परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या परीक्षा कधी होणार.भरतीची अधिक माहितीसंस्था: युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडपदाचे नाव: अप्रेंटिसएकूण पदसंख्या: १५३नोकरीचे ठिकाण : भारतभरअर्ज पद्धत: ऑनलाईन.शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादामान्यता प्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून कोणत्याही शाखेतील पदवी असणे आवश्यक आहे. तसेच २१ ते २८ वर्ष वय असावे. अधिक माहिती तुम्ही Educational UIIC Recruitment 2026 PDF डाउनलोड करू शकता..Siddheshwar Temple: सिद्धेश्वर मंदिर परिसरात ‘गुरुभेट’ शिल्पाची स्थापना; जाणून घ्या या शिल्पामागचा इतिहास.अर्ज कसा करावा?सर्वप्रथम https://uiic.co.in/ या अधीकृत वेबसाइटला भेट द्यासर्व करताना आवश्यक कागदपत्रे व माहिती अचूक भरावी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.