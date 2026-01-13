एज्युकेशन जॉब्स

UIIC Recruitment 2026: युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी अप्रेंटिस पदांसाठी भरती सुरू, जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम तारीख

Eligibility Criteria for UIIC Apprentice Posts: जर तुमचं पदवी शिक्षण झाले असेल तर तुम्हाला नोकरीची उत्तम संधी मिळू शकते. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी अप्रेंटिस पदांसाठी 153 जागांची भरती जाहीर केली आहे. चला तर जाणून घेऊया अर्ज कधी पर्यंत करू शकता
Esakal

Monika Shinde
Updated on

United India Insurance Apprentice Recruitment 2026: युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (UIIC) मार्फत अप्रेंटिस पदासाठी भरती प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे. या भरती अंतर्गत एकूण १५३ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत.

