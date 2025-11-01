Career Tips : यशस्वी व्हायचंय? जबाबदारी घ्या! करिअरमध्ये पुढे जाण्यासाठी 5 महत्त्वाचे कानमंत्र

Focusing on Success : जबाबदारी घेण्याची तयारी हा अतिशय महत्त्वाचा गुण आहे, जो करिअरच्या शिडीवर चढण्यासाठी आवश्यक आहे. हा गुण सराव आणि जाणीवपूर्वक प्रयत्नांनी विकसित करता येतो. त्याविषयी काही कानमंत्र बघूया..आत्मविश्वास विकसित कराआपण आतापर्यंत जी लहान-मोठी यशे मिळवली आहेत, त्यांची यादी बनवा. अपयशांऐवजी या यशांवर लक्ष केंद्रित करा..स्वतःशी सकारात्मक संवाद साधत राहा. ‘मी हे करू शकते’, ‘माझ्याकडे यासाठी लागणारे कौशल्य आहे’ अशा संवादाने स्वतःला प्रेरित करा.कोणतीही नवीन जबाबदारी घेताना सुरुवातीपासूनच परिपूर्णता अपेक्षित नाही. चुकांमधून शिकणे हा प्रगतीचा भाग आहे हे लक्षात ठेवा..सॉफ्ट स्किल्सवर काम करा : संवादकौशल्य, वाटाघाटी, वेळ व्यवस्थापन, टीमवर्क यांसारखी कौशल्ये विकसित करण्यासाठी वर्कशॉप, ऑनलाइन कोर्सेसचा आधार घ्या.मार्गदर्शन मिळवा : आपल्या फील्डमधील अनुभवी व्यक्तीकडून मार्गदर्शन घेणे आपल्या आत्मविश्वासाला आणि दृष्टिकोनाला चालना देईल..ज्ञान आणि कौशल्याचा साठा वाढवातांत्रिक ज्ञानात पारंगत व्हा : आपल्या क्षेत्रातील नवीनतम तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि बदलांबद्दल अद्ययावत रहा..Career in Finance : आर्थिक क्षेत्रात करिअर! स्पर्धात्मक जगात यशस्वी होण्यासाठी हे 5 महत्त्वाचे गुण लक्षात ठेवा.कृतीतून दाखवून द्यामीटिंगमध्ये सक्रियपणे सहभागी व्हा : केवळ उपस्थित राहण्याऐवजी, आपले विचार, सूचना आणि मतें मांडा. सुरुवात लहान योगदानापासून करून पाहा.जबाबदारी मागताना लाजू नका : नवीन प्रकल्प, टास्क फोर्स किंवा लीडरशिप रोल्ससाठी स्वतःला अर्ज करण्यास मागे पुढे पाहू नका..Future Career Guide: भविष्यात कोणत्या नोकऱ्या नाहीशा होतील आणि कोणत्या नव्या निर्माण होतील? जाणून घ्या आताच!.नेटवर्किंगचे सामर्थ्य ओळखा: आपल्या टीमबाहेर आणि संस्थेबाहेर देखील संपर्काचे जाळे (नेटवर्क) तयार करा. जोखीम स्वीकारण्याची तयारीआपल्या कंफर्ट झोनच्या पलीकडे जा: अशी कामे स्वीकारा जी आपल्याला थोडीशी अस्वस्थ करतात, पण ज्यामुळे आपली वाढ होईल.अपयशाला ‘शिकण्याची संधी’ म्हणून पाहा : प्रत्येक अपयश आपल्याला काहीतरी नवे शिकवून जातो. त्यामागचे कारण समजून घ्या, स्वतःला दोष देऊ नका आणि पुढे जा.यशस्वी व्हायचय ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.