UPSC संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२७ पदांसाठी 'या' दिवशी होणार परीक्षा

UPSC Geo-Scientist Exam 2027: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा 2027 (Combined Geo-Scientist Examination 2027) चे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केले आहे. आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या सूचनेनुसार, या भरती प्रक्रियेद्वारे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) आणि केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) मधील एकूण 127 संभाव्य जागा भरल्या जाणार आहेत.इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांसाठी या परीक्षेचे संपूर्ण वेळापत्रक आणि महत्त्वाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .UPSC Geo-Scientist Exam 2027परीक्षा घेणारी संस्था: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)परीक्षेचे नाव: संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा 2027एकूण रिक्त पदे: 127 संभाव्य जागा (GSI - 111 आणि CGWB - 16)पूर्व परीक्षा (Prelims): 10 जानेवारी 2027मुख्य परीक्षा (Mains): 19 आणि 20 जून 2027निवड प्रक्रिया: पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत (Interview)अधिकृत संकेतस्थळ: upsc.gov.in.BTech नंतर काय करावे? MTech फायद्याचे की MBA? कोणत्या क्षेत्रात मिळतो बक्कळ पगार अन् उत्तम स्कोप?.पूर्व परीक्षेचे (Prelims) वेळापत्रक आणि स्वरूपप्रारंभिक परीक्षेचे आयोजन दोन सत्रांमध्ये (Sessions) केले जाणार आहे. यात दोन पेपर असतील-पेपर-I: सामान्य अध्ययन (General Studies) - (सकाळी 9:30 ते 11:30)पेपर-II: संबंधित शाखा/विषय (Stream-Specific Subject) (दुपारी 2:00 ते संध्याकाळी 4:00)पूर्व परीक्षेतील पहिला पेपर सर्व उमेदवारांसाठी अनिवार्य असणार आहे, तर दुसऱ्या पेपरमध्ये उमेदवाराने निवडलेल्या विशिष्ट विषयावर आधारित प्रश्न विचारले जातील. या पूर्व परीक्षेत यशस्वी होणाऱ्या उमेदवारांना जून 2027 मध्ये होणाऱ्या मुख्य परीक्षेसाठी प्रवेश दिला जाईल..अधिकृत माहिती कुठे पाहावी?या भरतीशी संबंधित सविस्तर माहिती, पात्रता निकष आणि इतर मार्गदर्शक सूचना पाहण्यासाठी उमेदवारांनी यूपीएससीच्या अधिकृत upsc.gov.in किंवा upsconline.nic.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी..Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.