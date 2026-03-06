UPSC Results: यूपीएससीने दोन उमेदवारांचे निकाल ठेवले राखून तर काहींची उमेदवारी तात्पुरती

नवी दिल्लीः केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने नागरी सेवा परीक्षा २०२५चा अंतिम निकाल शुक्रवारी जाहीर केला. २०२५च्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये ही परीक्षा पार पडली होती. तर डिसेंबर ते फेब्रुवारीच्या दरम्यान मुलाखती घेण्यात आलेल्या होत्या. त्यानंतर आयोगाने ९५८ उमेदवारांचा निकाल जाहीर केला आहे..निवड झालेल्या उमेदवारांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील ३१७ उमेदवार, ईडब्ल्यूएसचे १०४ उमेदवार, ओबीसी प्रवर्गाचे ३०६ उमेदवार, एससी प्रवर्घातून १५८ उमेदवार तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून ७३ उमेदवारांची निवड करण्यात आलेली आहे..निवड झालेले उमेदवार हे आयएएस, आयएफएस, आयपीएस यासह केंद्र सरकारमधील वर्ग एक आणि वर्ग दोन पदांवर नियुक्त करण्यात येणार आहे. या परीक्षेच्या टॉप १० मध्ये अनुज अग्निहोत्री, राजेश्वरी सुवे, आकांश धुल,राधव झुनझुनवाला, इशान भटनागर, जीनिया अरोरा, एआर राजा मोहद्दीन, पक्षल सेक्रेटरी, आस्था जैन आणि उज्ज्वल प्रियांक यांचा समावेश आहे..Dattatray Bharane farmers statement : शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर कृषीमंत्री दत्ता भरणे म्हणाले, "५० हजार रुपये शेतकऱ्यांना मोठा आधार...".दरम्यान, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने दोन उमेदवारांचा निकाल राखून ठेवला आहे. तर काही उमेदवारांची उमेदवारी ही तात्पुरत्या स्वरुपात ठेवण्यात आलेली आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर पंधरा दिवसांनी अधिकृत संकेतस्थळावर निकाल उपलब्ध होणार आहे. अनुज अग्निहोत्री यांनी देशात पहिला क्रमांक पटकावल्याचं यूपीएससीने जाहीर केलं..Shivaji Maharaj: मराठा इतिहासाला नवं बळ! आग्रा-पानिपत स्मारकांसह शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांसाठी बजेटमध्ये मोठी घोषणा.यूपीएससीची अधिकृत वेबसाईट upsc.gov.in यावर शुक्रवारी दुपारी निकाल प्रसिद्ध करण्यात आला. संकेतस्थळावरील Result या मेन्यूमध्ये निकाल बघता येणार आहे. दरवर्षी लाखो उमेदवार ही परीक्षा देत असतात. मात्र निवडक विद्यार्थ्यांचीच या कठीण परीक्षेत निवड होते. पुढे त्यांना IAS, IFS, IPS या पदांवर नियुक्ती मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.