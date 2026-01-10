UPSC Interview Tips: UPSC मुलाखतीत काय विचारले जाते? जाणून घ्या बोर्डचे प्रश्न आणि सोपे टिप्स

UPSC Interview Preparation Tips: UPSCची मुलाखत म्हणजे केवळ प्रश्नोत्तरांचा टप्पा नसून, उमेदवाराच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वाचे मूल्यमापन करण्याची प्रक्रिया असते. म्हणूनच याला पर्सनॅलिटी टेस्ट म्हटले जाते. या टप्प्यात बोर्ड तुमच्या माहितीपेक्षा तुमचे विचार, मूल्ये, संतुलन आणि निर्णय घेण्याची क्षमता अधिक बारकाईने पाहतो..बोर्ड नेमके काय तपासतो?यूपीएससी मुलाखत मंडळ सामान्य तथ्यात्मक प्रश्नांचा विचार करत नाही. त्यांचा उद्देश उमेदवार किती प्रामाणिक आहे, तो परिस्थिती किती चांगल्या प्रकारे समजून घेतो आणि योग्य निर्णय घेतो आणि दबावाखाली तो किती चांगले वागतो हे पाहणे असते. म्हणून, उत्तर "बरोबर" आहे की तुमच्या चुकीला "चुक" पेक्षा जास्त महत्त्व दिले जाते..Daily Rashi Bhavishya: भाग्य, यश आणि आशीर्वाद! 'या' राशींच्या लोकांनावर असेल शनिदेवाची कृपादृष्टी, वाचा आजच राशीभविष्य.मुलाखतीचे वातावरण कसे असते?मुलाखत एका शांत आणि औपचारिक खोलीत घेतली जाते. मंडळात एक अध्यक्ष आणि ३-४ सदस्य असतात. वातावरण गंभीर वाटू शकते, परंतु बहुतेक वेळा मंडळ सौम्य आणि मैत्रीपूर्ण वागणूक ठेवतात, जेणेकरून उमेदवार मोकळेपणाने बोलू शकेल.वर्तन आणि शिष्टाचार का महत्त्वाचे?मुलाखतीसाठी आत जाताना दरवाजा ठोठावणे, परवानगी घेणे, योग्य अभिवादन करणे आणि बसताना धन्यवाद देणे. या गोष्टी लहान वाटल्या तरी तुमची शिस्त, नम्रता आणि प्रशासकीय वृत्ती दर्शवतात. UPSC बोर्ड अशा बारकाव्यांकडेही लक्ष देतो..कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात?वैयक्तिक माहिती: नाव, शिक्षण, कुटुंब, मूळ गाव, छंदशैक्षणिक पार्श्वभूमी: ग्रॅज्युएशन विषय, आवडते टॉपिक्स, प्रोजेक्ट्ससध्याच्या घडामोडी: राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रश्न, सरकारी योजना, धोरणांवरील मतपरिस्थितिजन्य प्रश्न: एखाद्या काल्पनिक प्रशासकीय समस्येवर तुम्ही काय निर्णय घ्याल?या प्रश्नांचा उद्देश ज्ञान तपासणे नसून, तुमचा दृष्टिकोन आणि निर्णयप्रक्रिया समजून घेणे हा असतो.प्रश्न किती असतात?यूपीएससी मुलाखतीत प्रश्नांची संख्या निश्चित नसते. साधारणपणे १५-२० प्रश्न विचारले जातात, परंतु संभाषणामुळे ते कमी-अधिक असू शकतात. बऱ्याचदा तुमच्या उत्तरातून पुढचा प्रश्न उद्भवतो..Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीला काळे कपडे का घातले जातात? कारण ऐकून थक्क व्हाल!.DAF ची भूमिकाडीएएफ (सविस्तर अर्ज फॉर्म) हा मुलाखतीचा एक भाग मानला जातो. त्यात नमूद केलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर - अध्यापन, नोकरीचा अनुभव किंवा इतर सर्व गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. त्यामुळे DAF स्वतः लिहिल्यासारखा समजून घेऊन त्याची सखोल तयारी करणे अत्यावश्यक असते.तयारी कशी करावी?स्वतःबद्दल प्रामाणिकपणे विचार कराचालू घडामोडींवर संतुलित मत तयार कराकाल्पनिक परिस्थितींवर शांतपणे उत्तर देण्याचा सराव कराआत्मविश्वास ठेवा, पण अति-आत्मविश्वास टाळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.