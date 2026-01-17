एज्युकेशन जॉब्स

UPSC मुलाखत वेळापत्रकात बदल; 22 जानेवारीची दुपारची शिफ्ट रद्द, पुढील तारीख जाणून घ्या

UPSC Interview Schedule: UPSC लेखी परीक्षा पास झालेल्या उमेदवारांसाठी मोठी बातमी आहे. युपीएससी मुलाखतीच्या तारखांमध्ये बदल केला असून २२ जानेवारीची दुपारची शिफ्ट रद्द करण्यात आली आहे. चला तर जाणून घेऊयात नवीन पुढील तारीख काय आहे
UPSC interview update

esakal

Monika Shinde
Updated on

UPSC interview schedule update: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) सिव्हिल सेवा परीक्षा २०२५ च्या व्यक्तिमत्व चाचणी (मुलाखत) वेळापत्रकात कार्यक्रमात मर्यादित स्वरूपाचा बदल जाहीर केला आहे. या बदलाचा परिणाम फक्त त्या उमेदवारांवर होणार आहे. ज्यांची मुलखात २२ जानेवारी २२६ रोजी दुपारच्या सत्रात नियोजित होती.

