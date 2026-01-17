UPSC मुलाखत वेळापत्रकात बदल; 22 जानेवारीची दुपारची शिफ्ट रद्द, पुढील तारीख जाणून घ्या

UPSC interview schedule update: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) सिव्हिल सेवा परीक्षा २०२५ च्या व्यक्तिमत्व चाचणी (मुलाखत) वेळापत्रकात कार्यक्रमात मर्यादित स्वरूपाचा बदल जाहीर केला आहे. या बदलाचा परिणाम फक्त त्या उमेदवारांवर होणार आहे. ज्यांची मुलखात २२ जानेवारी २२६ रोजी दुपारच्या सत्रात नियोजित होती..आयोगाच्या अधिकृत माहितीनुसार, २२ जानेवारी २०२६ रोजी दुपारच्या सत्रातील सर्व मुलाखती रद्द करण्यात आल्या आहेत. याच दिवशी नवी दिल्ली येथे प्रजासत्ताक दिन २०२६ साठी फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित करण्यातयेणार असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे..Chaturgrahi Yoga: वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग! वृषभ, तुळसह या ५ राशींचे चमकणार भाग्य; जाणून घ्या आजच राशीभविष्य.मुलाखतीची नवीन तारीख आणि वेळरद्द झालेल्या शिफ्टमधील उमेदवारांसाठी UPSC ने नवीन वेळापत्रक जाहीर केले आहे.सुधारित तारीख: २७ फेब्रुवारी २०२६सत्र सकाळचे (फॉरनून सेशन)ज्या उमेदवारांनी मुलाखत पूर्वी २२ जानेवारी रोजी दुपारी होती, त्यांनी नव्या वेळापत्रकानुसार आपली प्रवास व निवास व्यवस्था पुन्हा आखावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..मुलाखतीसाठी आवश्यक कागदपत्रेमुलाखतीस उपस्थित राहताना उमेदवारांनी खालील सर्व मूळ कागदपत्रे अनिवार्यपणे सोबत ठेवावीत, असे UPSC ने सांगितले आहे.आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्रेशैक्षणिक पात्रतेची सर्व प्रमाणपत्रेआरक्षण प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)जात/समुदाय प्रमाणपत्रEWS प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)PwBD प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)स्थलांतर भत्ता (TA) दावा फॉर्मसर्व कागदपत्रे वैध, पूर्ण आणि मूळ स्वरूपात असणे आवश्यक आहे..RRB Recruitment 2026: RRB कडून मंत्रालयीन व स्वतंत्र श्रेणी भरती 2026 जाहीर; पाहा पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व शेवटची तारीख.व्यक्तिमत्व चाचणी प्रक्रिया सुरूचUPSC CSE 2025 अंतर्गत पर्सनॅलिटी टेस्टचा टप्पा ८ डिसेंबर २०२५ पासून सुरु झाला असून तो सध्या सुरुच आहे. याआधी ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला होता. त्या निकालात एकूण २,७३६ उमेदवारांना मुलाखतीसाठी पात्र घोषित करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.