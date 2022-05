By

मुंबई : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि नौदल अकादमी परीक्षेची (UPSC NDA 2 2022 Notification) सूचना काढली आहे. upsconline.nic.in या संकेतस्थळावर ही सूचना उपलब्ध आहे. ७ जूनपर्यंत चालणाऱ्या या भरती प्रक्रियेमध्ये ४०० पदे भरली जातील.

NDAच्या आर्मी विभागासाठी राज्य शिक्षण मंडळातून बारावी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. नौदल आणि वायू दल विभागासाठी राज्य शिक्षण मंडळातून भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित या विषयांसह बारावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

२ जानेवारी २००४ ते १ जानेवारी २००७ या कालावधीत जन्म झालेले अविवाहीत पुरूष व महिला या परीक्षेसाठी अर्ज करू शकतात. खुल्या गटातील पुरुषांसाठी १०० रुपये अर्ज शुल्क आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला उमेदवारांसाठी कोणतेही शुल्क नाही. निवड झालेल्या उमेदवारांना ५६ हजार १०० रुपये विद्यावेतन दिले जाईल.

upsconline.nic.in या संकेतस्थळावर जाऊन ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC या लिंकवर क्लिक करा. येथे अर्ज उपलब्ध होईल.