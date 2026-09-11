Success Story: 'आई' बनल्यानंतर स्वप्ने संपत नाहीत! बाळंतपण ३ सप्टेंबरला,UPSC पेपर २० ला; १७ दिवसांचे बाळ सांभाळत झाली IAS...

UPSC Success Story: मातृत्व ही स्त्रीच्या आयुष्यातील अत्यंत सुंदर, पण शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या थकवणारी अवस्था असते. एका बाजूला नवजात अर्भकाची माया आणि दुसरीकडे आयुष्यातील सर्वात मोठे ध्येय, अशा दोन्ही वळणावर उभ्या राहिलेल्या केरळच्या मालविका नायर यांनी रचलेला इतिहास सर्वांनाच प्रेरित करणारा ठरला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) अत्यंत कठीण मानल्या जाणाऱ्या परीक्षेत ऑल इंडिया ४५ वा रँक मिळवून त्यांनी IAS बनण्याचे आपले स्वप्न साकार केले आहे.ही केवळ एका परीक्षेच्या यशाची कथा नसून एका आईच्या असीम वेदना, अढळ जिद्द आणि कधीही हार न मानणाऱ्या आत्मविश्वासाची भावनिक संघर्षगाथा आहे..IRS मिळूनही 'IAS'चे ध्येयकेरळमधील अलप्पुझा जिल्ह्यातील चेंगन्नूर येथील रहिवासी असलेल्या मालविका नायर यांचे ध्येय सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होते-पहिले यश: २०२२ मध्ये त्यांनी यूपीएससी परीक्षेत १७२ वी रँक मिळवून भारतीय महसूल सेवेत (IRS) स्थान मिळवले होते.न थांबणारा प्रवास: अनेकजण या पदावर समाधान मानून स्थिरावले असते, पण मालविका यांच्या मनात 'IAS' बनण्याची तीव्र इच्छा होती.गर्भारपणातील संघर्ष: ध्येयाच्या शेवटच्या टप्प्यावर असताना त्या गर्भवती राहिल्या. शारीरिक अशक्तपणा आणि आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना तोंड देत त्यांनी पूर्व परीक्षा (Prelims) उत्तीर्ण केली..Success Story: जिल्हाधिकारी होण्याचं बालपणीचं स्वप्न... अपयश आलं, नोकरी सोडली, पण जिद्द सोडली नाही; ऐश्वर्यम UPSCत देशात १०वी.३ सप्टेंबरला बाळंतपण अन् २० सप्टेंबरला 'मेन्स'चा पेपरपूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर खरी कसोटी मुख्य परीक्षेच्या (Mains) वेळी आली. बाळंतपण आणि मुख्य परीक्षेच्या तारखा अगदी जवळ आल्या होत्या.१७ दिवसांचे बाळ: ३ सप्टेंबरला मालविका यांनी एका बाळाला जन्म दिला. शरीरावर बाळंतपणाच्या ताज्या जखमा आणि अंगात नसलेली ताकद अशा स्थितीत त्यांनी बाळाला सांभाळले.परीक्षेला उपस्थिती: बाळाच्या जन्मानंतर अवघ्या १७ व्या दिवशी, म्हणजे २० सप्टेंबरला त्या थेट यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या केंद्रावर पोहोचल्या आणि त्यांनी सर्व उत्तरपत्रिका सोडवल्या..कुटुंबाचा पाठिंबा आणि पतीची साथआपल्या या यशाबद्दल बोलताना मालविका भावुक होऊन सांगतात की, "यूपीएससीचा हा माझा शेवटचाच प्रयत्न होता. गरोदरपणातील दिवस आणि बाळंतपणानंतर लगेच परीक्षा देणे अत्यंत वेदनादायी होते. पण माझ्या पतीने आणि कुटुंबाने जर मला भक्कम पाठिंबा दिला नसता, तर मी इथपर्यंत पोहोचू शकले नसते."विशेष म्हणजे मालविका यांचे पती नंदगोपन एम. हे स्वतः IPS अधिकारी आहेत. त्यांनी प्रत्येक कठीण प्रसंगी मालविका यांची ताकद बनून साथ दिली..Success Story: वडिलांनंतर आईही गेली, पण अनिमेश हरला नाही; कोचिंगशिवाय UPSCत देशात दुसरा, यशाच्या क्षणी आई-वडील नसल्यामूळे भावूक.नव्या पिढीसाठी प्रेरणाएका स्त्रीची ताकद किती अथांग असू शकते आणि आई बनल्यानंतर तिची स्वप्ने संपत नाहीत तर ती अधिक प्रखर होतात, हेच मालविका नायर यांनी सिद्ध केले आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मिळवलेले हे यश देशभरातील लाखो महिलांसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक प्रेरणा ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.