नोकरी शोधताना टेन्शन येत असेल तर हा फंडा वापरा

अहमदनगर ः कोरोनाने अनेक लोकांच्या नोकऱ्या खाल्ल्या आहेत. नोकरीच्या नादात इतर उत्पन्न स्त्रोताकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे तणाव येतो. त्या तणावातच नोकरीसाठी वणवण करावी लागते. त्यात वेळेचा मोठा अपव्यय होतो. आपण गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करा आणि शांत मनाने जे काही कार्य करीत आहात ते करण्याचा प्रयत्न करा. नोकरी दरम्यान तासनतास खुर्चीवर काम केल्याने शरीराचा आकार खराब होतो. अशा परिस्थितीत, आपण या मोकळ्या वेळात व्यायाम करू शकता आणि पूर्वीप्रमाणे तंदुरुस्त होऊ शकता. त्याच वेळी, आपण व्यायामाने केवळ शारीरिकच नव्हे तर मानसिकदृष्ट्यादेखील निरोगी असाल. दिवसभर विचार करून काहीही साध्य होत नाही, परंतु जर तुम्ही व्यायाम केला तर तुम्ही सक्रिय व्हाल आणि सक्रिय राहून तुमचे मेंदूही चांगले कार्य करेल. पुस्तके वाचा असे काही वेळा असतात, जेव्हा आपण कामामुळे चांगल्या सवयी लावण्यास विसरतो. त्या चांगल्या सवयींपैकी एक म्हणजे पुस्तक वाचणे. दररोज पुस्तक वाचून आपण केवळ आपली विचारशक्ती वाढवू शकत नाही तर प्रत्येक गोष्टीसाठी वृत्ती विकसित करू शकता. यासाठी, फक्त आपल्या आवडीचे पुस्तक वाचण्यास प्रारंभ करा. कटुंबासाठी वेळ द्या कामातून वेळ काढून आपण एखाद्या मित्राला आणि कुटूंबाला वेळ दिला पाहिजे. मोकळ्या वेळात मित्रांसह आणि कुटूंबासमवेत वेळ घालवा, यामुळे तुम्हाला आनंद होईल. वाईट परिस्थितीत कुटुंब आणि मित्र नेहमी एकत्र उभे असतात, अशा परिस्थितीत जेव्हा आपण काळजी करता तेव्हा आपल्या गोष्टी त्यांच्याबरोबर सामायिक करा. हेही वाचा - नगरमधून महाराष्ट्र केसरीसाठी लोंढे जर आपण एखाद्याच्या अधीन राहून काम करण्यास नेहमी कंटाळला असाल तर आपण आपले काम सुरू करण्याबद्दल विचार करू शकता. यावर्षीबर्‍याच लोकांनी आपले काम सुरू केले आहे. त्यांना चांगला प्रतिसादही मिळाला आहे. महिलांनी त्यांची गुणवत्ता समजून घ्यावी.त्यांनी उत्कटतेने कार्य केले पाहिजे. आपले नेटवर्क चांगले, बिल्ड नेटवर्क ऑनलाईन जॉब पोर्टलवर तासनतास खर्च केल्याने काहीही होत नाही. जॉब पोर्टल व्यतिरिक्त, आपल्या मित्र आणि ज्येष्ठांशी बोलणे सुरू करा. आपले नेटवर्क चांगले तयार करण्याचा प्रयत्न करा. जर आपले नेटवर्क योग्य असेल तर नोकरी मिळविण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. त्याच वेळी नोकरी व्यतिरिक्त, लोकांशी बोलत रहा जेणेकरून आपण संपर्कात राहू शकाल.



