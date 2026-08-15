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Uttar Pradesh: १० लाख विद्यार्थ्यांच्या पालकांना १,२०० रुपयांची मदत; ३ लाख खासगी शिक्षकांना कॅशलेस उपचाराचा प्रस्ताव

Yogi Adityanath: ३ लाख खासगी शिक्षक व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ‘शिक्षक कॅशलेस वैद्यकीय योजना’; सामाजिक सुरक्षा कवच विस्तारण्याचा सरकारचा प्रयत्न
yogi adityanath dbt students

yogi adityanath dbt students

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील सरकारी परिषदीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य खरेदीसाठी आर्थिक मदत देण्यासोबतच खासगी शाळांतील शिक्षकांना आरोग्य सुरक्षेचे कवच देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. परिषदीय शाळांमध्ये नव्याने प्रवेश घेतलेल्या आणि तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या सुमारे १० लाख विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खात्यात १,२०० रुपये DBTद्वारे जमा करण्याची योजना आहे. याशिवाय सुमारे ३ लाख खासगी शिक्षक आणि त्यांच्या आश्रितांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार देण्याचा प्रस्ताव आहे.

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