Uttar Pradesh: १० लाख विद्यार्थ्यांच्या पालकांना १,२०० रुपयांची मदत; ३ लाख खासगी शिक्षकांना कॅशलेस उपचाराचा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेशातील सरकारी परिषदीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य खरेदीसाठी आर्थिक मदत देण्यासोबतच खासगी शाळांतील शिक्षकांना आरोग्य सुरक्षेचे कवच देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. परिषदीय शाळांमध्ये नव्याने प्रवेश घेतलेल्या आणि तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या सुमारे १० लाख विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खात्यात १,२०० रुपये DBTद्वारे जमा करण्याची योजना आहे. याशिवाय सुमारे ३ लाख खासगी शिक्षक आणि त्यांच्या आश्रितांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार देण्याचा प्रस्ताव आहे..१० लाख विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खात्यात १,२०० रुपयेपरिषदीय शाळांमध्ये नव्याने प्रवेश घेतलेल्या तसेच तांत्रिक कारणांमुळे शालेय साहित्याच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या बँक खात्यात १,२०० रुपये थेट जमा केले जाणार आहेत. गणवेश, शूज-मोजे, दप्तर आणि अन्य आवश्यक शालेय साहित्य खरेदी करण्यासाठी या रकमेचा वापर करता येणार आहे.राज्यातील सुमारे १.३५ कोटी विद्यार्थ्यांपैकी १.१० कोटी विद्यार्थ्यांना यापूर्वीच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. आता आणखी १० लाख विद्यार्थ्यांचा डेटा तयार करण्यात आला आहे. उर्वरित सुमारे १५ लाख विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांना आधारशी जोडण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे..पालक-शिक्षक बैठकीत होणार पडताळणीसरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा वापर केवळ विद्यार्थ्यांच्या शालेय साहित्याकरिता व्हावा, यासाठी पालक-शिक्षक बैठकीत शिक्षकांकडून त्याची पडताळणी केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना आवश्यक साहित्य वेळेत मिळावे, हा या योजनेमागील प्रमुख उद्देश आहे..३ लाख खासगी शिक्षकांना कॅशलेस उपचाराचा प्रस्तावउत्तर प्रदेशातील सुमारे ३५ हजार मान्यताप्राप्त खासगी शाळांमध्ये कार्यरत ३ लाख शिक्षक आणि त्यांच्या आश्रितांना 'शिक्षक कॅशलेस वैद्यकीय योजने'त समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे.या योजनेनुसार पात्र शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबातील आश्रितांना पॅनेलवरील रुग्णालयांमध्ये आधी पैसे न भरता कॅशलेस उपचार घेता येणार आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना मोठा आरोग्यविषयक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..मसुदा अन् पात्रतेचे निकष अंतिम करण्याची प्रक्रियाखासगी शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यासाठी या योजनेचा मसुदा आणि पात्रतेचे निकष अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याकरिता थेट आर्थिक मदत, तर दुसरीकडे खासगी शिक्षकांसाठी आरोग्य सुरक्षा अशा दोन्ही आघाड्यांवर सरकारच्या या प्रस्तावांकडे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.