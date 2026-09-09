Coaching Scheme for UPSC: स्पर्धा परीक्षांची तयारी आता मोफत; सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू! घरबसल्या मिळणार तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन

आर्थिक परिस्थितीमुळे महागड्या कोचिंगपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करता यावी, यासाठी उत्तराखंड सरकारने ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या पुढाकारातून राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंग दिले जाणार आहे.गुणवत्ता आणि आर्थिक परिस्थिती यांच्यातील दरी कमी करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन व्याख्याने, अभ्यास साहित्य तसेच तज्ज्ञ मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे..कोणत्या विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ?उत्तराखंडमधील शासकीय विद्यापीठे, सरकारी महाविद्यालये आणि शासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.विद्यार्थ्यांना थेट ऑनलाइन माध्यमातून लाईव्ह तसेच रेकॉर्डेड व्याख्याने उपलब्ध होतील. त्यासोबतच परीक्षेच्या तयारीसाठी आवश्यक अभ्यास साहित्य आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही दिले जाणार आहे..UPSCपासून GATE-NETपर्यंत तयारीया योजनेत विविध प्रकारच्या स्पर्धा आणि प्रवेश परीक्षांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षा आणि UKPSCच्या परीक्षांसोबतच NDA, CDS, SSC, RRB आणि बँकिंग भरती परीक्षांची तयारी विद्यार्थ्यांना करता येणार आहे.याशिवाय CET, CAT, MAT, GATE, UGC-NET आणि CSIR-NET यांसारख्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या उपक्रमाचा फायदा होणार आहे..डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधीउत्तराखंडच्या पर्वतीय आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसमोर दर्जेदार कोचिंग आणि मार्गदर्शन मिळवण्याचे मोठे आव्हान असते. चांगल्या कोचिंगसाठी डेहराडून, दिल्ली किंवा इतर मोठ्या शहरांमध्ये जाऊन राहण्याचा खर्च अनेक विद्यार्थ्यांना परवडत नाही.ऑनलाइन कोचिंगच्या माध्यमातून हे अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला जात आहे. त्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही घरातूनच तज्ज्ञ शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि दर्जेदार अभ्यास साहित्य मिळू शकणार आहे.आर्थिक परिस्थितीमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीपासून दूर राहावे लागू नये आणि त्यांना शिक्षण व रोजगाराच्या अधिक संधी मिळाव्यात, या उद्देशाने ही योजना महत्त्वाची मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.