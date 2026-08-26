Startup Stipend Scheme: स्टार्टअप सुरू करण्याची मोठी संधी; दरमहा १५ हजारांचे मानधन, ७.५ लाखांची मार्केटिंग मदत, पेटेंट खर्चही सरकार देणार

उत्तराखंडमध्ये नवीन उद्योग, नवकल्पना आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने 'स्टार्टअप उत्तराखंड धोरण' लागू केले आहे. या धोरणांतर्गत पात्र स्टार्टअप्सना आर्थिक मदतीसोबतच मार्केटिंग, पेटेंट, कच्चा माल, जमीन आणि जीएसटीसंबंधी विविध सवलती दिल्या जात आहेत. पात्र श्रेणीतील स्टार्टअप्सना एका वर्षासाठी दरमहा १५ हजार रुपयांपर्यंत मानधन मिळू शकते..स्टार्टअप्सना दरमहा १५ हजार रुपयेसामान्य श्रेणीतील मान्यताप्राप्त स्टार्टअपला एका वर्षासाठी दरमहा १० हजार रुपये मानधन मिळते. तर SC, ST, महिला, दिव्यांग, तसेच MSME 'A' जिल्ह्यातील पात्र स्टार्टअप्सना दरमहा १५ हजार रुपये मिळू शकतात.याशिवाय मार्केटिंग आणि प्रचारासाठी सामान्य श्रेणीतील स्टार्टअपला ५ लाख रुपयांपर्यंत, तर विशेष श्रेणीतील स्टार्टअपला ७.५ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते..पेटेंटसाठी १० लाखांपर्यंत मदतनाविन्यपूर्ण उत्पादनासाठी कच्चा माल किंवा उपकरणे खरेदी करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. भारतीय पेटेंटसाठी खर्चाची १०० टक्के प्रतिपूर्ती, कमाल १ लाख रुपये, तर आंतरराष्ट्रीय पेटेंटसाठी १०० टक्के प्रतिपूर्ती, कमाल १० लाख रुपये मिळण्याची तरतूद आहे.स्टार्टअपच्या गरजेनुसार जमीन किंवा लीजशी संबंधित स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत आणि पात्र जीएसटीची प्रतिपूर्ती यांसारखे लाभही उपलब्ध आहेत..कोणत्या कंपन्यांना मिळू शकते मान्यता?स्टार्टअप प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, नोंदणीकृत पार्टनरशिप फर्म किंवा LLP असणे आवश्यक आहे. कंपनी उत्तराखंडमध्ये नोंदणीकृत असावी किंवा तिच्या किमान ५० टक्के कर्मचारी उत्तराखंडचे रहिवासी असावेत.सामान्य क्षेत्रातील स्टार्टअपची स्थापना झाल्यापासून ७ वर्षांपर्यंत मान्यता मिळू शकते. बायोटेक क्षेत्रासाठी ही मर्यादा १० वर्षांपर्यंत आहे. कोणत्याही आर्थिक वर्षात कंपनीची उलाढाल २५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसावी.महत्त्वाचे म्हणजे व्यवसाय हा जुन्या कौटुंबिक व्यवसायाचे विभाजन किंवा पुनर्रचना नसून नवीन उत्पादन, सेवा किंवा नाविन्यपूर्ण कल्पनेवर आधारित असणे आवश्यक आहे..ऑनलाइन अर्ज कसा कराल?Startup Uttarakhandच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन खाते तयार करा.ई-मेल, मोबाईल क्रमांक आणि कंपनीच्या नावाने Registration पूर्ण करा.कंपनीची नोंदणी माहिती, Incorporation Certificate, PAN आणि उपलब्ध असल्यास DPIIT मान्यता क्रमांक द्या.व्यवसायाचे स्वरूप, समस्या, उपाय, Revenue Model आणि Pitch Deck अपलोड करा.संबंधित Nodal Agency निवडून अर्ज सबमिट करा.Task Force कडून छाननी झाल्यानंतर पात्र स्टार्टअपला ऑनलाइन मान्यता प्रमाणपत्र दिले जाते.मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्येक आर्थिक लाभासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.