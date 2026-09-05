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Teachers Day 2026: आयुष्यभराची २५ लाखांची कमाई मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्चली; शिक्षकाने उभारली वंचितांसाठी शाळा!

Uttarakhand lecturer spends life savings to build free schools for underprivileged children: झोपडीपासून पक्क्या शाळेपर्यंत; ४०० हून अधिक मुलांच्या आयुष्यात शिक्षणाची ज्योत पेटवणारे नवेंदू मठपाल
uttarakhand teacher spend 25 lakhs for building school

uttarakhand teacher spend 25 lakhs for building school

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने उत्तराखंडमधील रामनगर येथील शिक्षक नवेंदू मठपाल यांच्या कार्याची प्रेरणादायी कहाणी समोर आली आहे. शासकीय इंटर कॉलेज ढेला येथे इंग्रजीचे अधिव्याख्याता असलेल्या मठपाल यांनी आर्थिकदृष्ट्या वंचित, मजूर आणि बुक्सा आदिवासी समाजातील मुलांना शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी स्वतःची २५ लाख रुपयांची आयुष्यभराची जमापुंजी खर्च करून शाळा उभारली. त्यांच्या सायंकालीन शाळांमधून सध्या ४०० हून अधिक मुले मोफत शिक्षण घेत आहेत.

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