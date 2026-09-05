Teachers Day 2026: आयुष्यभराची २५ लाखांची कमाई मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्चली; शिक्षकाने उभारली वंचितांसाठी शाळा!

शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने उत्तराखंडमधील रामनगर येथील शिक्षक नवेंदू मठपाल यांच्या कार्याची प्रेरणादायी कहाणी समोर आली आहे. शासकीय इंटर कॉलेज ढेला येथे इंग्रजीचे अधिव्याख्याता असलेल्या मठपाल यांनी आर्थिकदृष्ट्या वंचित, मजूर आणि बुक्सा आदिवासी समाजातील मुलांना शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी स्वतःची २५ लाख रुपयांची आयुष्यभराची जमापुंजी खर्च करून शाळा उभारली. त्यांच्या सायंकालीन शाळांमधून सध्या ४०० हून अधिक मुले मोफत शिक्षण घेत आहेत..पुरानंतर दिसली मुलांची शिक्षणापासूनची दूरावस्थाया उपक्रमाची सुरुवात नोव्हेंबर २०२० मध्ये झाली. ऑक्टोबर २०२० मध्ये कोसी नदीला आलेल्या पुरानंतर मठपाल यांनी पूरग्रस्त भागातील कुटुंबांची परिस्थिती जवळून पाहिली. खाणकाम करणारे मजूर, कचरा वेचणारे आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत अडचणीत असलेल्या कुटुंबांतील अनेक मुले शिक्षणापासून दूर असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.या मुलांसाठी काहीतरी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी संविधान दिनाचे औचित्य साधून रामनगरमधील पूछडी येथे एका छोट्या झोपडीत ‘ज्योतिबा फुले सायंकालीन शाळे’ची सुरुवात झाली.या शाळेतून मुलांना प्राथमिक शिक्षणाची गोडी लागली. त्यानंतर यापैकी २०० हून अधिक मुलांचा जवळच्या सरकारी शाळांमध्ये नियमित प्रवेश करून देण्यात आला..जंगलालगतच्या गावात मुलींसाठी संगणक केंद्रजानेवारी २०२१ मध्ये कॉर्बेट नॅशनल पार्कला लागून असलेल्या पटरानी गावात ‘सावित्रीबाई फुले सायंकालीन शाळा’ सुरू करण्यात आली. दुर्गम परिसरातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासोबतच मुलींना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान मिळावे, यासाठी येथे सावित्रीबाई फुले बालिका संगणक केंद्रही सुरू करण्यात आले.या केंद्रात विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षणासोबतच खेळ, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि इतर उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले जाते..२५ लाख खर्चून उभारली पक्की शाळावंचित मुलांना चांगल्या आणि सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने मठपाल यांनी आणखी एक मोठे पाऊल उचलले. बुक्सा आदिवासी समाजातील मुलांसाठी सांवल्दे गावात शाळा उभारण्याचा निर्णय घेत त्यांनी स्वतःची २५ लाख रुपयांची जमापुंजी खर्च करून जमीन खरेदी केली आणि तीन वर्गखोल्यांची पक्की शाळा उभी केली.३० जानेवारी २०२६ रोजी शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या शाळेचे औपचारिक उद्घाटन झाले. सध्या येथे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे १०० हून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत..अभ्यासासोबत खेळ, नाटक अन् व्यक्तिमत्त्व विकासया सायंकालीन शाळांमध्ये दररोज सुमारे तीन तास अभ्यास घेतला जातो. मात्र शिक्षण केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित ठेवले जात नाही. विद्यार्थ्यांना नाटक, चित्रपट, पर्यावरण, खेळ आणि स्काऊट यांसारख्या उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले जाते.स्थानिक सुशिक्षित तरुणांचाही या उपक्रमात सहभाग आहे. सुमित, वंदना आणि रितू बेलवाल यांच्यासारखे तरुण स्वेच्छेने मुलांना शिकवतात. समाजाच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य तसेच हिवाळ्यात उबदार कपडेही उपलब्ध करून दिले जातात..‘मुलांचे हसू हाच माझा पुरस्कार’आपल्या कार्याबद्दल बोलताना नवेंदू मठपाल यांनी वैयक्तिक पुरस्कारांपेक्षा मुलांच्या प्रगतीला अधिक महत्त्व दिले आहे. ‘शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांच्या चेहऱ्यावरील हसू आणि त्यांचा शाळेपर्यंत झालेला प्रवेश हाच माझ्यासाठी सर्वोच्च पुरस्कार आहे,’ अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.स्वतःची आयुष्यभराची कमाई खर्च करून वंचित मुलांसाठी शिक्षणाची दारे खुली करणाऱ्या नवेंदू मठपाल यांच्या या कार्यातून शिक्षकाची भूमिका केवळ वर्गखोलीपुरती मर्यादित नसून समाजाच्या भविष्याला दिशा देणारी असू शकते, हे अधोरेखित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.