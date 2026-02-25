डेटा सायन्समध्ये विपूल संधी

- प्रतीक्षा वाघ, प्राध्यापिकाडिजिटल युगात मोबाईल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बँकिंग आणि ई-कॉमर्समुळे प्रचंड प्रमाणात डेटा तयार होत आहे. या माहितीचे विश्लेषण करून त्यातून योग्य निर्णय घेणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे डेटा सायन्स इंजिनिअरिंग हे क्षेत्र वेगाने उदयास आले असून ते आशादायक करिअर पर्याय ठरत आहे. तज्ज्ञांच्या मते ‘डेटा हे नव्या युगातील तेल’ आहे, कारण उद्योग, संस्था आणि शासन व्यवस्था यांचा पाया आता माहिती आणि विश्लेषणावर आधारित आहे..खासगी क्षेत्रात संधीखासगी क्षेत्रात डेटा सायन्स तज्ज्ञांची मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढली आहे. टीसीएस, इन्फोसिस, ॲक्सेन्चर, गुगल, ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या आयटी कंपन्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशिन लर्निंगमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहेत. बँका आणि वित्तीय संस्था फसवणूक शोधणे, जोखीम विश्लेषण आणि ग्राहकांचे वर्तन अभ्यासण्यासाठी डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करतात.ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांना वैयक्तिकृत सेवा देण्यासाठी डेटा सायन्सचा उपयोग करतात. आरोग्य, उत्पादन आणि ऑटोमोबाईल उद्योगांमध्येही प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. आकर्षक वेतन आणि वेगवान करिअर प्रगतीमुळे हे क्षेत्र अधिक लोकप्रिय ठरत आहे..सरकारी क्षेत्रातही वाढती गरजडेटा सायन्स केवळ खासगी क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही. डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, आधार आणि नीती आयोग यांसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये डेटा विश्लेषकांची आवश्यकता भासते. इस्रो, डीआरडीओ आणि सीएसआयआरसारख्या संशोधन संस्थांमध्येही डेटा सायन्सचा वापर संशोधन आणि तांत्रिक विकासासाठी केला जातो. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सांख्यिकी विभागांमध्येही डेटा तज्ज्ञांची मागणी वाढत आहे..आवश्यक कौशल्येडेटा सायन्स क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी तांत्रिक आणि विश्लेषणात्मक कौशल्ये अत्यावश्यक आहेत. पायथॉन, एसक्यूएलसारख्या प्रोग्रॅमिंग भाषांचे ज्ञान, सांख्यिकी आणि मशिन लर्निंगचे आकलन, तसेच पॉवर बीआय, टॅब्ल्यू आणि स्पार्क यांसारख्या साधनांचे ज्ञान आवश्यक आहे. यासोबतच समस्या सोडवण्याची क्षमता, तार्किक विचारसरणी आणि प्रभावी संवादकौशल्येही महत्त्वाची भूमिका बजावतात..शिक्षण, प्रमाणपत्रे आणि उज्ज्वल भविष्यडेटा सायन्स, संगणक अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा माहिती तंत्रज्ञानातील पदवी अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरतात. गुगल, आयबीएम, मायक्रोसॉफ्ट आणि एडब्ल्यूएस यासारख्या संस्थांची प्रमाणपत्रे रोजगाराच्या संधी वाढवतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स आणि स्मार्ट तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे डेटा सायन्स इंजिनिअरिंग हे आगामी दशकात अत्यंत सुरक्षित आणि लाभदायक करिअर क्षेत्र ठरणार आहे..एकूणच, डेटा सायन्स इंजिनिअरिंग हे केवळ करिअरचे साधन नसून देशाच्या डिजिटल प्रगतीचे शक्तिशाली माध्यम ठरत आहे. उद्योग, शासन आणि संशोधन क्षेत्रात वाढत्या डेटा वापरामुळे या क्षेत्रातील संधी दिवसेंदिवस विस्तारत आहेत.योग्य शिक्षण, सातत्यपूर्ण सराव आणि अद्ययावत कौशल्यांच्या आधारे तरुणांनी या क्षेत्रात प्रवेश केल्यास त्यांना उज्ज्वल, स्थिर आणि समाधानकारक करिअर घडवण्याची मोठी संधी उपलब्ध आहे. भविष्यातील तंत्रज्ञानाधारित जगात डेटा सायन्स तज्ज्ञांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे, यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.