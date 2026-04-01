शिक्षण चिंतन : विज्ञानमय कोश

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालापंचकोश संकल्पनेतील अन्नमय, प्राणमय आणि मनोमय कोशांनंतर आता विज्ञानमय कोशाच्या माध्यमातून मानवी बुद्धीच्या विविध पैलूंचा विचार करू या. व्यक्तिमत्त्वाच्या सर्वांगीण विकासात विवेक, तर्कशक्ती, निर्णयक्षमता आणि सर्जनशीलता यांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा हा कोश शिक्षणाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचा आहे.निरीक्षण, स्मरण, आकलन, कार्यकारणभाव, अनुमान, निर्णयक्षमता, प्रतिभा आणि कल्पकता इत्यादी बुद्धीची सर्व कार्ये विज्ञानमयकोशामार्फत होतात. सृष्टीविषयी माहिती असलेल्या अशाश्वत गोष्टी दूर करून शाश्वत विचार समजून घेणे हे विज्ञानमय कोशाच्या विकासाचे मुख्य स्वरूप आहे. इंद्रियांच्या मर्यादांमुळे केवळ भास होणाऱ्या गोष्टी दूर करण्याची क्षमता विज्ञानमय कोशामुळे विकसित होते आणि त्यामुळे जगाचे खरे स्वरूप अधिक स्पष्ट होत जाते..एखाद्या विषयावर सर्वांगाने केलेला सखोल विचार म्हणजे चिंतन होय. एकाग्रचित्ताने एखादी गोष्ट वारंवार आठवून तिच्या अर्थावर विचार करणे म्हणजे मनन. मनातील संशय आणि चुकीचे समज दूर होऊन संकल्पना स्पष्ट होऊन मन स्थिर होणे म्हणजे निदिध्यास. चिंतन, मनन आणि निदिध्यास यांच्या साहाय्याने विचारप्रक्रियेला चालना मिळते आणि व्यक्तीमध्ये विवेक जागृत होतो. विवेक जागृत झाल्याने सृष्टीचे नियम स्पष्ट होतात व जीव आणि ब्रह्म एकच आहेत याची जाणीव होते. 'विज्ञान' म्हणजे हे विशेष ज्ञान प्राप्त करणे होय, म्हणजेच विज्ञानमय कोशाचा विकास होय.विज्ञानमय कोशाच्या संदर्भात आधुनिक मानसशास्त्रात आणि शिक्षणशास्त्रात बुद्धीचे विविध पैलू समजावून सांगणारे अनेक संशोधक आहेत. जीन पियाजे यांनी बालकांच्या बौद्धिक विकासाचे टप्पे मांडले असून, मूल विचार करायला कसे शिकते याचे सखोल विश्लेषण केले आहे. हॉवर्ड गार्डनर यांनी बहुविध बुद्धिमत्ता सिद्धान्त मांडून भाषिक, तार्किक, अवकाशीय, कारक, सांगितिक, आंतरव्यक्तीक, अंतर्व्यक्तिक आणि निसर्ग विषयक अशा विविध बुद्धिमत्तांचे स्वरूप स्पष्ट केले. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग यांनी त्रिसूत्री बुद्धिमत्ता सिद्धान्त मांडत विश्लेषणात्मक, सर्जनशील आणि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता या तीन अंगांवर भर दिला. तसेच बेंजामिन ब्लूम यांनी विकसित केलेल्या ब्लूमच्या वर्गीकरणात ज्ञान, आकलन, उपयोजन, विश्लेषण, संश्लेषण आणि मूल्यमापन या बौद्धिक पातळ्यांचे वर्गीकरण केले आहे..या सर्व सिद्धान्तांवरून असे स्पष्ट होते की बुद्धी ही बहुआयामी आहे आणि तिच्या विविध पैलूंचा संतुलित विकास करणे आवश्यक आहे. हे सर्व पैलू विज्ञानमय कोशाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. पारंपरिक संकल्पना आणि आधुनिक सिद्धान्त यांचा समन्वय साधल्यास विज्ञानमय कोशाचा अधिक व्यापक आणि परिणामकारक विकास साधता येईल.सध्या सुरू असलेली शिक्षणप्रणाली प्रामुख्याने स्मरणाधारित असल्याचे दिसून येते. शाळेत बुद्धीच्या अधिकाधिक पैलूंचा विकास होण्यासाठी प्रश्न विचारणे, निरीक्षण करणे यावर आधारित उपक्रम, प्रयोग व प्रत्यक्ष अनुभव, प्रकल्पाधारित शिक्षण, दैनंदिन समस्या सोडवण्याची कार्ये यासारख्या उपक्रमांचा उपयोग होतो. याशिवाय, बुद्धिबळासारखे बौद्धिक खेळ, विविध प्रकारची कोडी, वादविवाद स्पर्धा, प्रश्नमंजुषा, गटचर्चा, चित्रवाचन, भूमिकानाट्य, कथा लेखन, संकल्पना चित्र निर्मिती, दैनंदिनी लेखन इ. उपक्रमही विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिविलासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतात. नियमित वाचन हे तर खूपच महत्त्वाचे!.राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात विद्यार्थ्यांची चिकित्सक विचारशक्ती, सर्जनशीलता, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि बहुविषयक आकलन यावर विशेष भर दिला आहे. हे सर्व पैलू विज्ञानमय कोशाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. शिक्षणप्रक्रियेत केवळ पाठांतरावर आधारित पद्धतीऐवजी अनुभवाधारित, चिंतनाधारित? आणि कौशल्याधारित शिक्षणाला प्राधान्य देण्याचा आग्रह या धोरणात दिसून येतो. त्यामुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात असलेल्या अपेक्षा, असलेले आग्रह लक्षात घेतले तर विज्ञानमय कोशाचा विकास घडवणारेच शिक्षणच इथे अभिप्रेत आहे.