दृष्टी संशोधनाची...!

- जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकयुद्धभूमीपासून दूर असूनही कुरुक्षेत्रावर घडणाऱ्या प्रत्येक प्रसंगाचे संजयने धृतराष्ट्राला इंत्थभूत कथन केले. संजयला दिव्यदृष्टी लाभली होती असे मानले, तर परदेशात खेळला जाणारा एखादा सामना घरी बसून पाहता येण्याइतकी दिव्यदृष्टी आणि श्रवणशक्ती आता प्रत्येकाला लाभलेली आहे. पूर्वी एका कारखान्यासारखा असणारा संगणक. त्याच्या अनेक पिढ्यांनंतर तो हातातल्या मोबाइलमध्येही सामावतो..ही केवळ जादू नसून वैज्ञानिकांच्या अथक प्रयत्नांतून साध्य होणारी बाब आहे. जसे थॉमस एडिसनने बल्बमधील फिलामेंटचा शोध लावण्यासाठी १००० वेळा प्रयोग केले. कोणताही शोध लहान किंवा मोठा नसतो. महत्त्वाची असते ती, त्या शोधाची उपयुक्तता. मग ती सेफ्टी पिनही का असेना. सेफ्टी पिनचा शोध १८४९ च्या दरम्यान वॉल्टर हंटने लावला.विज्ञानाच्या साह्याने जितके अधिक शोध लागताहेत, दुसरीकडे तितकीच अधिक अंधश्रद्धाळू माणसेदेखील पाहायला मिळतात. वर्तमानपत्र व दूरचित्रवाणीवरील बातम्या असोत की, फेसबुक आणि व्हॉटस्अपसारख्या सामाजिक माध्यमांवरील पोस्ट या सर्वांचा विचार करता असे जाणवायला लागते की, समाज अनेकदा अविचाराने वागतो का? याचा अर्थ तेव्हा नक्कीच तार्किक विचारांचा अभाव आढळतो. शिक्षण आणि अंधश्रद्धा यांचाही ताळमेळ लागताना दिसत नाही..फक्त शिक्षणातून ज्ञान मिळणे महत्त्वपूर्ण नसून, त्या ज्ञानाचे प्रत्यक्ष जीवनव्यवहारात परिणामकारक उपयोजन करणे जास्त महत्त्वाचे ठरते. थोर वैज्ञानिक व माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुलकलाम यांच्या स्वप्नातला गुणवत्तापूर्ण, उत्पादनक्षम व स्वंयपूर्ण भारत घडविण्यासाठी बालवयातच देशाचा भावी सक्षम (विज्ञाननिष्ठ) नागरिक तयार होणे गरजेचे आहे.मागील लेखातील आरोही आणि अथर्वसारख्या अनेक बालकांमध्ये उपजत क्षमता आहेत. फक्त गरज आहे, अशा बालकांचा नेमका शोध घेण्याची आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन किंवा दिशा देण्याची. 'मुंबई विज्ञान अध्यापक मंडळ' याच ध्येयाने प्रेरित होऊन विविध उपक्रम राबवीत असते. त्या अनेक उपक्रमांपैकी 'डॉ. होमी भाभा बालवैज्ञानिक स्पर्धा' हा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. विज्ञान व पर्यावरण प्रसाराच्या चळवळीचा हा एक भाग आहे..या स्पर्धेच्या निमित्ताने विज्ञानाच्या संकल्पना समजतील. का? कसे? यांसारख्या प्रश्नांचे उत्तर शोधता-शोधता प्रयोगातून ज्ञान मिळेल व विज्ञानाची गोडीही वाढेल. पर्यावरणाचे महत्त्व पटेल. पर्यावरणाविषयी प्रेम निर्माण होईल. त्यातूनच विज्ञान व पर्यावरणाचे प्रसारक तयार होतील आणि काही भावी शास्त्रज्ञ गवसतील. त्यांचा योग्य वेळी शोध घेतल्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी पुरेसा अवधी मिळेल..या भावी शास्त्रज्ञांचा शोध घेण्यासाठीची 'डॉ. होमी भाभा बालवैज्ञानिक स्पर्धा' ही एक स्पर्धा परीक्षा आहे. तिचे स्वरुप, रचना, तयारी आणि त्या संबंधित अनेक बाबींची माहिती घेण्यासाठी आपण पुढील लेखात भेटणार आहोत. तोपर्यंत आपण दैनंदिन जीवनातील विज्ञान, ही जादू नसून त्यामागील हातचलाखी व तर्क किंवा शास्त्रीय कारणे तसेच विज्ञानातील गमतीजमती याविषयीची माहिती गोळा करू या.