Education News: VIT ची दमदार कामगिरी; २०२६ बॅचसाठी १० हजारांहून अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स

1. VIT ने २०२६ बॅचसाठी १० हजारांहून अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स मिळवल्या आहेत. 2. सलग चौथ्यांदा ही कामगिरी साध्य करत संस्थेने वर्चस्व अधोरेखित केले आहे. 3. ७०१ कंपन्यांकडून १०,०७१ ऑफर्स मिळाल्या आहेत. 4. विद्यार्थ्यांना १ कोटी रुपयांचे सर्वोच्च पॅकेज मिळाले आहे. .VIT Placement: उच्च शिक्षण क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या VIT (वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) ने २०२६ बॅचसाठी प्लेसमेंटमध्ये मोठी झेप घेत १० हजारांहून अधिक ऑफर्स मिळवण्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा पार केला आहे. विशेष म्हणजे ही कामगिरी सलग चौथ्यांदा साध्य करत संस्थेने कॅम्पस प्लेसमेंटमधील आपले वर्चस्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे..सद्यस्थितीत ७०१ नामांकित कंपन्यांकडून एकूण १०,०७१ प्लेसमेंट ऑफर्स मिळाल्या असून भरती प्रक्रिया अद्याप सुरूच आहे. यंदाच्या प्लेसमेंट सत्रातील विशेष बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांना मिळालेले तब्बल १ कोटी रुपयांचे सर्वोच्च वार्षिक पॅकेज. या आकड्यामुळे VIT मधील विद्यार्थ्यांची जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मकता स्पष्ट होते..प्लेसमेंटच्या आकडेवारीनुसार २० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक CTC असलेल्या ६९६ 'मार्की' ऑफर्स देण्यात आल्या आहेत. तसेच १० लाखांपेक्षा जास्त पॅकेज असलेल्या २,२९२ 'सुपर ड्रीम' ऑफर्स आणि ६ लाखांपेक्षा अधिक पॅकेजच्या ३,३३३ 'ड्रीम' ऑफर्स विद्यार्थ्यांना मिळाल्या आहेत. या सर्व आकडेवारीत इंटर्नशिप तसेच पूर्णवेळ नोकऱ्यांचा समावेश आहे..VIT ने उद्योग क्षेत्राशी मजबूत संबंध प्रस्थापित करत विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी केवळ शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम नसून उद्योगाच्या गरजांनुसार तयार होत आहेत. शिक्षण आणि रोजगार यांतील दरी भरून काढण्यात VIT यशस्वी ठरत असल्याचे या प्लेसमेंटमधून दिसून येते..एकूणच, २०२६ बॅचसाठी VIT ने मिळवलेले हे यश विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी आश्वासक ठरत असून संस्थेची गुणवत्ता पुन्हा अधोरेखित करत आहे.