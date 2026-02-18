शिक्षण : व्यक्ती आणि उन्नत समाजातील सेतू

शिक्षणाचे ध्येय केवळ माहिती देणे-घेणे किंवा रोजगारासाठीची तयारी करून घेणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही. शिक्षण ही माणूस घडवण्याची, समाज सुसंस्कृत करण्याची आणि त्याद्वारे राष्ट्राच्या भविष्याला दिशा देणारी, निरंतर प्रक्रिया आहे.मानसशास्त्रज्ञ अब्राहम मॅस्लो यांनी मांडलेली गरजांची श्रेणी लक्षात घेतल्यामुळे शिक्षणाचा पाया अधिक स्पष्ट आणि अधिक व्यापक होतो. शारीरिक गरजा, सुरक्षिततेची भावना, आपलेपणा आणि सन्मान या मूलभूत स्तरांची पूर्तता झाल्यावर विद्यार्थी आत्मविकासाच्या सर्वोच्च टप्प्याकडे वाटचाल करू शकतो..त्यामुळे शाळा ही केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करणारी संस्था नसून विद्यार्थ्यांच्या शरीर-मनाची काळजी घेणारी, भावनिक सुरक्षितता देणारी आणि आत्मविश्वास वाढवणारी जागा असली पाहिजे. भरलेले पोट, पुरेशी झोप, भीतिमुक्त वातावरण आणि आपुलकीचं नातं या शिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत गोष्टी आहेत.समाजातील सर्वजण आत्मविकासाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचतात का? की काहीजण खालच्या पायऱ्यांमध्येच अडकून राहतात, हा खरंतर प्रश्न आहे. प्रत्यक्षात अनेकजण मूलभूत गरजांच्या पातळीवरच थांबतात. काही थोडेच जण त्या पायऱ्या ओलांडून आत्मविकासाच्या दिशेने पुढे जातात. असे का घडते? शारीरिक आणि सुरक्षिततेच्या गरजा, त्यासाठीचे अर्थार्जन हेच जीवनाचे अंतिम उद्दिष्ट झाल्यास मनुष्य त्याच चौकटीत अडकून पडतो..केवळ शारीरिक-भौतिक सुखात अडकलेल्याचा ‘ययाति’ होतो. इच्छांची अखंड धावपळ सुरू राहते; परंतु अंतर्मनात समाधान मिळत नाही. याउलट इतर अनेक व्यक्तिमत्त्वांनी भौतिक पातळ्या ओलांडून आत्मविकास अथवा आत्माविष्कार, मूल्यनिष्ठा आणि समाजसेवा यांना जीवनात सर्वोच्च स्थान दिल्याची उदाहरणे आहेत. यावरून असे दिसते की लहान वयात मनावर झालेले संस्कार आणि मूल्यांची जडणघडण माणूस कोणत्या स्तरावर थांबणार किंवा किती पुढे जाणार हे ठरवतात..शिक्षकांचे वर्तन, शाळेतले वातावरण आणि शिकण्याची पद्धत आणि आत्मपरीक्षण, संवेदनशीलता, सहकार्य, सर्जनशीलता, सामाजिक जाणीव, समाजाशी बांधिलकी, आत्मगुणांचे विकसन इ गुणांना शिक्षणात स्थान दिल्यास मुलाच्या मनात ‘समाधान म्हणजे काय’ आणि ‘यश कशाला म्हणायचे’ या बाबतची मूल्ये तयार होऊ शकतात.मुलाचा प्रवास केवळ ‘मानवप्राणी’ म्हणून न राहता ‘मानवते’कडे आणि पुढे ‘देवमानव’त्वाकडे होऊ शकतो. काळाच्या ओघात हरवलेल्या शिक्षणाला पुन्हा एकदा मानवी विकासाची आणि आत्मविकासाची प्रक्रिया म्हणून स्वीकारणे, हीच आजच्या काळाची खरी गरज आहे. शिक्षणाचे ध्येय केवळ अर्थार्जनात अडकून न राहता आत्माविष्काराच्या उंच पायरीपर्यंत पोहोचणारे, समाजकल्याणासाठी स्वतःला समर्पित करणारे व्यक्तिमत्त्व घडवणे हे होय. अशी समर्पित माणसेच समाजाला दिशा देतात..यासोबतच आणखी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागते की मानवी गरजा नेहमीच एका पाठोपाठ एक, निश्चित क्रमाने पूर्ण होतात असे नाही. काही वेळा खालच्या स्तरावरील गरजा पूर्ण होण्याआधीच माणूस उच्च मूल्यांच्या शोधात निघतो. कारण गरजांची पूर्तता ही केवळ शारीरिक नसून मानसिक अवस्थेवरही मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते; आणि ही मानसिक अवस्था वर म्हटल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यावरील संस्कारांमुळे व रुजलेल्या मूल्यव्यवस्थेमुळे घडत असते..राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण, बहुविषयक अभ्यासक्रम, अनुभवाधारित उपक्रम, सामाजिक-भावनिक विकास आणि चिंतनशीलता यावर दिलेला भर म्हणजे आत्मविश्वासपूर्ण, संवेदनशील आणि समाजासाठी जबाबदार नागरिक घडवण्यासाठी म्हणजेच विद्यार्थ्यांना मॅस्लोच्या आत्मविकासाच्या टप्प्याकडे नेण्यासाठी उचललेले पाहिले पाऊल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.