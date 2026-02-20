Western Railway Recruitment 2026: ना परीक्षा, ना मुलाखत! १०वी उत्तीर्णांसाठी पश्चिम रेल्वेत 'या' पदांसाठी निघाली मेगा भरती, जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया

Indian Railways Jobs Are in High Demand: रेल्वे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) ने पश्चिम रेल्वे अंतर्गत अप्रेंटिस पदांसाठी मोठ्या प्रमाणात भरतीची घोषणा केली आहे. अर्ज प्रक्रिया २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल आणि अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २३ मार्च २०२६ आहे. इच्छुक उमेदवार अधिकृत वेबसाइट https://www.rrc-wr.com वर जाऊन अर्ज करू शकतात..भरती अंतर्गत एकूण ५३४९ पदांची निवड केली जाईल आणि प्रशिक्षण कालावधी एक वर्षाचा असेल. विशेष म्हणजे, या पदांसाठी लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत घेतली जाणार नाही. निवड पूर्णपणे १० वी आणि आयटीआय गुणांच्या आधारे केली जाईल. रेल्वे अप्रेंटिसशिपचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भविष्यातील आरआरबी ग्रुप डी भरतीमध्ये २०% पदे अशा उमेदवारांसाठी राखीव आहेत..Highest Paying Jobs 2026: आयटीऐवजी ‘या’ क्षेत्रांत तिपटीने वाढली भरती; धक्कादायक अहवालात समोर आली आकडेवारी.कोणत्या ट्रेडमध्ये किती पदे आहेत?फिटर - १६१४ पदेइलेक्ट्रिशियन - १२१७ पदेवेल्डर - ५३२ पदेसंगणक ऑपरेटर आणि प्रोग्रामिंग असिस्टंट - २८० पदेइलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिक - २३६ पदेडिझेल मेकॅनिक - २०७ पदेरंगकाम करणारा - १९० पदेसुतार - १८४ पदेरेफ्रिजरेशन आणि एसी मेकॅनिक - १८४ पदेयाशिवाय पाईप फिटर, प्लंबर, वायरमन, ड्राफ्ट्समन सिव्हिल, टर्नर, स्टेनोग्राफर, मशिनिस्ट, मोटार वाहन मेकॅनिक, फोर्जर आणि हीट ट्रीटर यासारख्या ट्रेडचाही समावेश आहे..पात्रताकिमान ५०% गुणांसह दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.संबंधित ट्रेडमध्ये एनसीव्हीटी मान्यताप्राप्त आयटीआय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.स्टायपेंड: नियमांनुसार दिले जाईल.विभागवार पद संख्याबीसीटी विभाग - १३३२बीआरसी विभाग - ५८२एडीआय विभाग - १०७३आरटीएम विभाग - ४९२आरजेटी विभाग - २५६बीव्हीपी विभाग - २४५पीएल कार्यशाळा - ४३७एमएक्स कार्यशाळा - १४६बीव्हीपी कार्यशाळा - १८१डीएचडी कार्यशाळा - ३५९पीआरटीएन कार्यशाळा - ७३एसबीआय अभियांत्रिकी कार्यशाळा - १००एसबीआय सिग्नल कार्यशाळा - २५मुख्यालय कार्यालय - ४८एकूण पदे - ५३४९.Wagheshwar Temple: वर्षातून फक्त चार महिने दर्शनाचा योग; पुण्याजवळील हे शिवमंदिर पाहिलंत का?.वयोमर्यादा२३ मार्च २०२६ रोजी किमान १५ वर्षे आणि कमल २४ वर्षे वयापेक्षा कमी असावे.ओबीसी उमेदवारांना ३ वर्षे सूट, एससी/एसटी उमेदवारांना ५ वर्षे सूट आणि अपंग उमेदवारांना १० वर्षे सूट दिली जाईल.निवड प्रक्रियादहावी आणि आयटीआयमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल. दोन्ही घटकांना समान महत्त्व दिले जाईल.अर्ज शुल्क१०० रुपये (क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, एसबीआय यूपीआय किंवा नेट बँकिंगद्वारे ऑनलाइन पेमेंट)एससी/एसटी/अपंग आणि महिला उमेदवारांसाठी शुल्क माफ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.