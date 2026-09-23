कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गुणवत्तेचं काय?

- प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनरआपण इंटरनेटवर एखादा सुंदर फोटो पाहतो, आकर्षक व्हिडिओ पाहतो किंवा एखादा भन्नाट लेख वाचतो आणि क्षणात तो खरा आहे असे गृहीत धरतो. परंतु आता एक नवीन प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे; हे खरंच माणसाने तयार केले आहे का?कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने आज काही सेकंदांत फोटो, व्हिडिओ, आवाज, बातम्या, कविता आणि सोशल मीडिया पोस्ट तयार करता येतात. या क्षमतेने डिजिटल जगाला प्रचंड वेग दिला आहे. परंतु याचबरोबर इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या कमी दर्जाच्या, पुनरावृत्ती असलेल्या किंवा केवळ लक्ष वेधण्यासाठी तयार केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील कंटेंटसाठी एक नवा शब्द लोकप्रिय झाला आहे; ‘एआय स्लॉप’..‘स्लॉप’ म्हणजे अक्षरशः कमी दर्जाचे किंवा अनावश्यक साहित्य. ‘एआय स्लॉप’ म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर तयार केलेला असा कंटेंट, ज्यामध्ये माहितीपेक्षा प्रमाण, वेग आणि क्लिक मिळवणे महत्त्वाचे असते.उदाहरणार्थ, एखाद्या विषयावर शेकडो जवळजवळ सारखे लेख तयार होणे, बनावट व्यक्तींचे फोटो, अवास्तव प्राण्यांचे व्हिडिओ, अतिरंजित बातम्यांची शीर्षके किंवा सोशल मीडियावर केवळ व्ह्यूज मिळवण्यासाठी तयार केलेले भावनिक कंटेंट, हे त्याचे काही नमुने आहेत..धोका केवळ कंटेंटच्या गुणवत्तेचा नाही. ‘एआय स्लॉप’मुळे खरा आणि खोटा कंटेंट यांच्यातील सीमारेषा अस्पष्ट होऊ शकते. आज एखाद्या लोकप्रतिनिधीचा, सेलिब्रिटीचा किंवा सामान्य व्यक्तीचा आवाज काही मिनिटांत हुबेहूब तयार करता येतो. एखाद्या घटनेचा वास्तवदर्शी वाटणारा व्हिडिओ तयार करता येतो. त्यामुळे भविष्यात ‘हे खरे आहे का?’ हा प्रश्न ‘हे कोणी तयार केले?’ इतकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे.याचा परिणाम विद्यार्थ्यांपासून व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांवर होतो. एखाद्या विषयावर संशोधन करताना इंटरनेटवर कृत्रिम बुद्धिमत्तानिर्मित मजकूर उपलब्ध असेल, तर त्यातील चुकीची माहिती पुन्हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रशिक्षणात किंवा पुढील कंटेंटमध्ये वापरली जाऊ शकते. म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केलेली चूक पुन्हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेमार्फतच वाढू शकते..उपाय काय?कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणे थांबवणे हा उपाय नाही. उलट त्याचा योग्य वापर करणे ही भविष्यातील आवश्यक क्षमता असेल. मात्र कोणतीही माहिती लगेच पुढे पाठवण्याआधी तिचा स्रोत तपासणे, एकापेक्षा अधिक विश्वासार्ह स्रोत पाहणे, संदर्भ समजून घेणे आणि फोटो-व्हिडिओवर त्वरित विश्वास न ठेवणे आवश्यक आहे.शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही आता केवळ ‘माहिती शोधण्याचे’ शिक्षण पुरेसे राहणार नाही. विद्यार्थ्यांना माहितीची गुणवत्ता तपासणे, स्रोत ओळखणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तानिर्मित सामग्रीचे मूल्यमापन करणे शिकवावे लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेने इंटरनेटला अधिक वेगवान केले आहे. वेग वाढला म्हणून प्रत्येक गोष्ट मौल्यवान होत नाही..कदाचित पुढच्या काही वर्षांत इंटरनेटवरील सर्वात मौल्यवान गोष्ट माहिती नसून विश्वासार्ह माहिती असेल.कारण कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात प्रश्न फक्त ‘माहिती कुठे मिळेल?’ असा राहणार नाही. तो असेल ‘मिळालेल्या माहितीवर विश्वास ठेवायचा का?’आणि या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची जबाबदारी मात्र अजूनही माणसाचीच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.