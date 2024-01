Career Tips : जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल तर 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा

योग्य वेळेची निवड करा

खरं तर नोकरी बदलण्याची योग्य वेळ कोणती? हे जाणून घेण्याचे कोणतेही सूत्र नाही. हे सर्वस्वी ती व्यक्ती आणि तिच्या कार्यप्रणालीवर अवलंबून असते. कोणत्याही नवीन कर्मचाऱ्याला त्याच्या कंपनीविषयी जाणून घेण्यासाठी एक वर्ष पुरेसे आहे. (What is the right time to change jobs?)