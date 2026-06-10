विशेष : बोलून लिहिण्याची क्रांती

सीए प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनर‘मला एक ई-मेल लिहायचा आहे.’‘व्हॉट्सॲपवर उत्तर पाठवायचे आहे.’‘लेख लिहायचा आहे.’सध्या या प्रत्येक कामासाठी आपण कीबोर्डवर टायपिंग करतो. परंतु कल्पना करा, फक्त बोललात आणि तुमचे शब्द लगेच सुबक, व्याकरणदृष्ट्या योग्य आणि व्यवस्थित मजकुरात बदलले गेले तर?हीच क्रांती घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहे ‘विस्पर-एआय’(Wispr AI)..‘विस्पर-एआय’ म्हणजे नेमके काय?हे एक अत्याधुनिक ‘व्हाइस टू टेक्ट’ ‘एआय’ साधन आहे. आपण जे बोलतो ते केवळ शब्दशः लिहून काढणे एवढेच त्याचे काम नाही. आपण बोलताना होणाऱ्या चुका, अपूर्ण वाक्ये, विचार बदलणे यांचा संदर्भ समजून घेऊन ते अधिक नैसर्गिक आणि व्यवस्थित लिखाण तयार करते. म्हणजेच, हे केवळ बोलणं ओळखण्याची प्रक्रिया नसून बोलणं समजून घेण्याची आहे..टायपिंगपेक्षा बोलणे का महत्त्वाचे?संशोधनानुसार, बहुतांश लोक टायपिंगपेक्षा ३ ते ४ पट वेगाने बोलू शकतात.एखादा लेख, अहवाल किंवा ई-मेल लिहिण्यासाठी १५ मिनिटे लागत असतील, तर त्याच गोष्टी बोलून सांगण्यासाठी कदाचित ४ ते ५ मिनिटे पुरतील. म्हणूनच जगभरातील व्यावसायिक, उद्योजक, शिक्षक, लेखक आणि विद्यार्थी अशा साधनांकडे आकर्षित होत आहेत..‘विस्पर-एआय’ची वैशिष्ट्ये१ नैसर्गिक भाषेची समजआपण बोलताना अनेकदा वाक्य अर्धवट सोडतो, विचार बदलतो किंवा शब्द चुकवतो. अशा परिस्थितीत ‘विस्पर-एआय’ संदर्भ समजून अधिक अर्थपूर्ण मजकूर तयार करते.२ अनेक ॲप्समध्ये वापरई-मेल, व्हॉट्सॲप, नोट्स, दस्तऐवज किंवा सोशल मीडिया पोस्ट, जिथे टायपिंग करता येते तिथे आवाजाद्वारे मजकूर तयार करण्याची सुविधा.३ विविध भाषांचे समर्थनजगभरातील अनेक भाषांमध्ये वापर करता येतो. भारतीय भाषांमध्येही अशा तंत्रज्ञानाचा वेगाने विस्तार होत आहे.४ वेळेची बचतव्यग्र व्यावसायिकांसाठी हे मोठे वरदान ठरू शकते. बैठकीनंतर लगेच निरीक्षणे नोंदवणे किंवा प्रवासात असताना संदेश तयार करणे अधिक सोपे होते..कोणासाठी उपयुक्त?उद्योजकशिक्षक व प्राध्यापकचार्टर्ड अकाउंटंट्सवकीलपत्रकारलेखकविद्यार्थीज्येष्ठ नागरिक.विशेषतः ज्यांना मोठ्या प्रमाणात लेखन करावे लागते त्यांच्यासाठी हे साधन उत्पादकता वाढवणारे ठरू शकते..काही मर्यादाही आहेतप्रत्येक नवीन तंत्रज्ञानाप्रमाणे यालाही काही आव्हाने आहेत.गोपनीयतेचे प्रश्नइंटरनेटवरील अवलंबित्वकाही भाषांमधील अचूकतेतील फरकपार्श्वभूमीतील आवाजामुळे होणाऱ्या चुकाम्हणूनच ‘एआय’ने तयार केलेला मजकूर अंतिम वापरापूर्वी तपासणे आवश्यक आहे..पुढचे जग कसे असेल?काही वर्षांपूर्वी आपण कीबोर्डशिवाय मोबाईल वापरण्याची कल्पना करू शकत नव्हतो. आज व्हाइस मेसेज सामान्य झाले आहेत. उद्या कदाचित ई-मेल, अहवाल, लेख आणि पुस्तकेही मोठ्या प्रमाणात ‘बोलून’ तयार केली जातील.कीबोर्डची जागा पूर्णपणे आवाज घेईल का, हे भविष्य ठरवेल. परंतु एक गोष्ट निश्चित आहे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे माणूस आणि संगणक यांच्यातील संवाद अधिक नैसर्गिक होत आहे. ‘विस्पर-एआय’ हे त्या बदलत्या जगाचे एक प्रभावी उदाहरण आहे.तंत्रज्ञानाचा खरा उद्देश माणसाला मशीनसारखे बनवणे नाही, तर मशीनला माणसासारखे समजण्यास शिकवणे आहे. आणि ‘विस्पर-एआय’ने त्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.