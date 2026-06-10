एज्युकेशन जॉब्स

विशेष : बोलून लिहिण्याची क्रांती

कीबोर्डवर टायपिंगऐवजी फक्त बोलून ई-मेल, अहवाल, लेख तयार करण्याची नवी क्रांती; ‘विस्पर-एआय’ नैसर्गिक भाषेची समज, वेळेची बचत आणि अनेक ॲप्समध्ये वापराची सुविधा देत लेखनशैलीच बदलते
Velocity Metrics: Analyzing why Speech-to-Text Protocols outpace Manual Keyboard Layouts

Velocity Metrics: Analyzing why Speech-to-Text Protocols outpace Manual Keyboard Layouts

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सीए प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनर

‘मला एक ई-मेल लिहायचा आहे.’

‘व्हॉट्सॲपवर उत्तर पाठवायचे आहे.’

‘लेख लिहायचा आहे.’

सध्या या प्रत्येक कामासाठी आपण कीबोर्डवर टायपिंग करतो. परंतु कल्पना करा, फक्त बोललात आणि तुमचे शब्द लगेच सुबक, व्याकरणदृष्ट्या योग्य आणि व्यवस्थित मजकुरात बदलले गेले तर?

हीच क्रांती घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहे ‘विस्पर-एआय’(Wispr AI).

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