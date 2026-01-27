विदेशात करिअर करायचंय? वर्ल्ड बँक Pioneers Internship 2026 साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; आजच या संकेतस्थळावर क्लिक करा!

एज्युकेशन जॉब्स

Eligibility Criteria for Aspiring Global Professionals: परदेशात करिअर घडवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी वर्ल्ड बँकने खास संधी उपलब्ध करून दिली आहे. WBG Pioneers Internship Programme 2026 यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून इच्छुक उमेदवार आता अर्ज करू शकतात. चला जाणून घेऊया अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया
World Bank Internship 2026: जर तुम्ही शिक्षणासोबत जगातील सर्वात मोठ्या आणि प्रभावशाली संस्थांपैकी एक संस्थेत काम करण्याचे स्वप्न पाहत असाल, तर ही संधी तुमच्यासाठी खास आहे. वर्ल्ड बँक ग्रुपने आपल्या सशुल्क WBG Pioneers Internship 2026 साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे.

