विदेशात करिअर करायचंय? वर्ल्ड बँक Pioneers Internship 2026 साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; आजच या संकेतस्थळावर क्लिक करा!

World Bank Internship 2026: जर तुम्ही शिक्षणासोबत जगातील सर्वात मोठ्या आणि प्रभावशाली संस्थांपैकी एक संस्थेत काम करण्याचे स्वप्न पाहत असाल, तर ही संधी तुमच्यासाठी खास आहे. वर्ल्ड बँक ग्रुपने आपल्या सशुल्क WBG Pioneers Internship 2026 साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. .ही इंटर्नशिप केवळ आंतरराष्ट्रीय अनुभव देत नाही, तर तरुणांना जागतिक विकासाशी संबंधित प्रत्यक्ष प्रकल्पांवर काम करण्याची सुवर्णसंधीही देते. यासाठी अर्ज प्रक्रिया ही १९ जानेवारी पासून सुरू झाली असून अर्जाची शेवटची तारीख ही १७ फेब्रुवारी २०२६ आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी लवकरात लवकर अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करावा..WBG Pioneers Internship म्हणजे काय?ही एक पेड इंटर्नशिप आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांनाशिकण्याची संधी, प्रत्यक्ष प्रकल्पांवर काम करण्याचा अनुभव आणि वर्ल्ड बँकेच्या कार्यपद्धती जवळून समजून घेण्याची संधी मिळते. शिक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभव यांची सांगड घालणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. जेणेकरून तरुण व्यावसायिक जागतिक विकासाशी जोडले जाऊ शकतील.काम कोणत्या क्षेत्रात आणि कुठे आहे?निवड झालेले उमेदवारांना वर्ल्ड बँकेच्या विविध टीम्ससोबत काम करण्याची संधी मिळेल, जसे की- अर्थशास्त्र, पर्यावरण, कृषी, शिक्षण व आरोग्य, अभियांत्रिकी, शहरी विकास, डिजिटल डेव्हलपमेंट, फायनान्स, आयटी, एचआर आणि कम्युनिकेशन. ही इंटर्नशिप अमेरिका (वॉशिंग्टन DC) तसेच वर्ल्ड बँकेच्या इतर देशांतील कार्यालयांमध्ये असेल..वेतन आणि खर्चही इंटर्नशिप पेड आहे. (तासावर आधारित पगार दिले जाणार आहे), मात्र राहण्याचा खर्च उमेदवारालाच करावा लगेल.कोण अर्ज करू शकतो?या इंटर्नशिपसाठी शेवटच्या वर्षातील पदवीचे विद्यार्थीमास्टर्स किंवा पीएचडी करणारे विद्यार्थी० ते ६ वर्षाचा अनुभव असलेले उमेदवारसंगणक आणि तांत्रिक कौशल्ये असलेले उमेदवार.अर्ज कसा करावा?अधिकृत वेबसाईट www.worldbank.org वर भेट द्यातुमचा सीव्ही, Statement of Interest आणि कॉलेज ट्रान्सक्रिप्ट किंवा नोंदणीचा पुरावा अपलोड करा.लक्षात ठेवा, एकदा अर्ज सबमिट केल्यानंतर, बदल करता येणार नाहीत.निवड प्रक्रिया आणि कालावधीमुलाखत आणि निवडीची माहिती मार्च २०२६ पर्यंत दिली जाईलइंटर्नशिप कालावधी: एप्रिल २०२६ ते सप्टेंबर २०२६.