यशाचा पासवर्ड : पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत व्यवसाय

अद्वैत कुर्लेकर - स्टार्टअप मेन्टॉरव्यवसाय फक्त नफा कमावण्यासाठी नसतो, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी टिकाऊ जग निर्माण करण्यासाठीही असतो.आजच्या काळात पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत व्यवसाय ही गरज बनली आहे. हवामान बदल, प्रदूषण, संसाधनांचा अतिरेक वापर या सगळ्या समस्या उद्योजकतेला नवी दिशा देतात. विद्यार्थी उद्योजकांनी सुरुवातीपासूनच पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन स्वीकारला, तर त्यांचा व्यवसाय अधिक जबाबदार, टिकाऊ आणि समाजमान्य ठरेल. स्वतःचे असे वेगळे व्यक्तिमत्त्व उमटण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे..पर्यावरणपूरक व्यवसाय म्हणजे काय?पर्यावरणपूरक व्यवसाय म्हणजे असा उपक्रम जो नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करतो, प्रदूषण कमी करतो आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या पद्धती टाळतो. यात पुनर्वापर, पुनर्निर्मिती, अक्षय ऊर्जा वापर, आणि कचरा कमी करण्याच्या पद्धतींचा समावेश होतो.शाश्वत व्यवसायाचे फायदेदीर्घकालीन टिकाव ः पर्यावरणपूरक पद्धतींमुळे व्यवसाय दीर्घकाळ टिकतो. ग्राहकांचा तुमच्यावरचा विश्वास लवकर दृढ होऊ शकतोग्राहकांचा विश्वास ः आजचे ग्राहक जबाबदार व्यवसायांना अधिक पसंती देतात. त्यांचे स्वतःचे दायित्व मानतातखर्च कमी ः पुनर्वापर आणि ऊर्जा बचतीमुळे खर्च कमी होतो. किंमत कमी ठेवता येते किंवा नफा जास्त होऊ शकतोसामाजिक जबाबदारी ः समाजात सकारात्मक बदल घडवण्याची संधी मिळते..उदाहरणएका विद्यार्थ्याने महाविद्यालयामध्ये प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांचा कचरा पाहून पुनर्वापर प्रकल्प सुरू केला. सुरुवातीला तो छोट्या प्रमाणात काम करत होता. परंतु हळूहळू त्याने स्थानिक लोकांना रोजगार दिला, पर्यावरणपूरक उत्पादने तयार केली आणि त्याचा उपक्रम शाश्वत व्यवसायाचं उत्तम उदाहरण ठरला..शाश्वत व्यवसायासाठी पावलं१. संसाधनांचा योग्य वापर ः पाणी, वीज आणि कच्चा माल यांचा अपव्यय टाळा.२. पुनर्वापर आणि पुनर्निर्मिती ः कचऱ्याला नवीन रूप द्या.३. अक्षय ऊर्जा वापरा ः सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यांचा वापर करा.४. स्थानिक सहभाग ः स्थानिक लोकांना रोजगार द्या आणि त्यांना सहभागी करून घ्या.५. पारदर्शकता ठेवा ः तुमच्या पर्यावरणपूरक उपक्रमाची माहिती ग्राहकांना द्या..मानसिकतापर्यावरणपूरक आणि शाश्वत व्यवसाय ही फक्त ट्रेंड नाही, तर जबाबदारी आहे. विद्यार्थी उद्योजकांनी सुरुवातीपासूनच ही मानसिकता स्वीकारली, तर त्यांचा व्यवसाय प्रभावी, टिकाऊ आणि समाजमान्य ठरेल.कॉल टू ॲक्शन ः आजच तुमच्या व्यवसायात एक पर्यावरणपूरक पद्धत लागू करा, जसे की पुनर्वापर, ऊर्जा बचत किंवा कचरा कमी करणे. हीच तुमच्या शाश्वत उद्योजकतेची पहिली पायरी ठरेल. (समाप्त).