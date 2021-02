"एनईएसटी' प्रवेश परीक्षेसाठी 24 फेब्रुवारीपासून भरता येणार अर्ज ! परीक्षा केव्हा होणार? वाचा सविस्तर

सोलापूर : नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड एज्युकेशन रिसर्च (एनआयएसईआर) भुवनेश्‍वर आणि मुंबई युनिव्हर्सिटी ऑफ ऍटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्‍सलन्स इन बेसिक सायन्सेस (यूएमडीए सीबीएस) परीक्षेसाठी 24 फेब्रुवारीपासून एनईएसटी 2021 अर्ज भरला जाईल. अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने अधिकृत वेबसाइट nestexam.in वर प्रसिद्ध केले जातील. एनईएसटी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 30 एप्रिल रोजी आहे. "या' दिवशी घेतली जाईल परीक्षा

एनईएसटी 2021 चे आयोजन 14 जून रोजी होणार असून, प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जाईल. दोन सत्रात ही परीक्षा होईल. पहिले सत्र सकाळी 9 ते दुपारी 12.30 आणि दुसरे सत्र दुपारी 2 ते साडेपाच या वेळेत चालणार आहे. एनईएसटी प्रवेश परीक्षेस उपस्थित राहू इच्छिणारे सर्व उमेदवार 24 फेब्रुवारीपासून अधिकृत वेबसाइटवर भेट देऊ शकतात आणि त्यांचे अर्ज सबमिट करू शकतात. या प्रवेश परीक्षेसाठी उमेदवार जास्तीत जास्त पाच शहरांची निवड करू शकतील. नोंदणीकृत उमेदवार 20 मे पासून एनईएसटी प्रवेशपत्र 2021 डाउनलोड करू शकतील. "एनआयएसईआर'बाबत थोडक्‍यात माहिती...

या संस्थेची स्थापना मूलभूत शास्त्रामध्ये दर्जेदार महाविद्यालयीन शिक्षण आणि पदव्युत्तर स्तरावर अत्याधुनिक संशोधनासह झाली. एनआयएसईआर केवळ पदवीधर आणि पदवीधर शिक्षण आणि संशोधन यासाठी समर्पित आहे. हे पाच वर्षांचे इंटिग्रेटेड एमस्सी तसेच उपयोजित विज्ञानातील पीएचडी डिग्री देते. एमएस्सीमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्यांना अणु ऊर्जा विभागाच्या अनुसंधान व विकास विभाग आणि स्वायत्त संशोधन संस्थांमध्ये संधीची अधिक शक्‍यता असते. अंतिम सेमिस्टर परीक्षेत सीजीपीए असलेल्या विद्यार्थ्यांना भाभा अणु संशोधन केंद्रात (बीएआरसी) थेट मुलाखतीसाठी (मुख्य लेखी परीक्षा वगळून) बोलाविण्याची संधी आहे. एनआयएसईआरमधील एकात्मिक एमएस्सी-पीएचडी प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणा विद्यार्थ्यांना एमएस्सीसाठी संयुक्त प्रवेश परीक्षेसारख्या परीक्षा देणे आणि पात्र असणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर अंतिम प्रवेशासाठी मुलाखतीद्वारे उमेदवारांची तपासणी केली जाते. उमेदवारांनी पीएचडी प्रोग्रामसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षेस पात्र असावे जसे की गेट, सीएसआयआर-नेट, यूजीसी-नेट आदी.

