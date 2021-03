नोकरीत मनासारखा पगारही मिळवता येतो...

अहमदनगर ः नोकरी करताना केवळ ती आपल्या मनासारखी असून चालत नाही तर पगारही तसा तगडा असावा लागतो. सॅलरी आपल्या पात्रतेपेक्षा कमी असेल तर सर्व मजाच जाते. हताश होण्याऐवजी आपल्या 'साहेबांना' तुम्हाला पगार देण्यासाठी मन वळवा. विशेष कौशल्यांची यादी तयार करा: जेव्हा मालक आपल्याला एखाद्या पदासाठी निवडतो तेव्हा त्याच्या मनात एक बजेट असते. तो या अर्थसंकल्पाची मर्यादा तेव्हाच वाढवतो जेव्हा त्याला हे लक्षात येते की या उमेदवाराकडे अशी कौशल्ये आहेत. जी इतर उमेदवारामध्ये सहज सापडणार नाहीत. “जर तुम्ही अशा प्रतिभेसह माझ्याकडे आलात, जे डझनभर लोकांच्या सारांशात उपलब्ध असेल तर मी तुला अधिक पैसे का द्यावे?” त्यावेळी इतरांपेक्षा वेगळे असल्याचे दाखवून द्या. स्वत:ला मल्टी-टास्कर असल्याचे सिद्ध करा: नियुक्ती करणाऱ्याला खात्री द्या की आपण आवश्यक असल्यास इतर क्षेत्रांचे कार्य हाताळू शकता. "जर मी माझ्या विक्री संघासाठी एका महिलेची नेमणूक करीत आहे आणि आवश्यकतेनुसार ती संपादकीय कार्यसंघासमवेत काम करू शकतील असे तिने मला आश्वासन दिले तर मी जास्त पगाराच्या मागणीकडे लक्ष देऊ शकेल," असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. नेटवर्कची सूची बनवा: हे केवळ येथे आपले खास कौशल्यच नाही तर आपणास माहिती असलेले लोक आणि आपण किती व्यवसाय आणू शकता हे देखील महत्त्वाचे आहे. "ज्यांचे सामाजिक मंडळ अधिक मोठे आहे त्यांना अतिरिक्त पगार देण्याचा नियोक्ता निश्चितपणे विचार करतात." आपल्या राहण्याच्या जागेवर जोर द्या: उच्च सहाय्यासाठी, वैयक्तिक सहाय्यक किंवा कार्यालय प्रशासकासारख्या पदांसाठी हे तितके महत्त्वाचे नसले तरी, आपले निवासस्थान कार्यालयाच्या जवळ असले पाहिजे. सचिन म्हणाले, “जर तुम्ही कार्यालयाजवळ असाल तर तुम्ही इतर उमेदवारांना मागे टाकाल आणि जास्त पगारासाठी बोलणी कराल,” सचिन म्हणतो. आपली परिस्थिती स्पष्ट करा: असे बरेच वेळा घडते, जेव्हा आपल्या अनुभवांमुळे आपण अधिक पगाराची पात्रता बाळगता आहात. परंतु आपल्याला तेवढा पगार मिळाला नाही. याचे एक सामान्य कारण म्हणजे आपण काही वैयक्तिक कारणांमुळे नोकऱ्या पटकन बदलल्या नाहीत. संभाव्य नियोक्ताला या परिस्थितीबद्दल जागरूक करा, जेणेकरून तो अपवाद गृहित धरून आपला पगार अधिक वाढवेल. मूलभूत पगारामध्ये वाढ करणे हा आपला घरातील पगार वाढवण्याचा सोपा मार्ग असू शकतो. परंतु हे शहाणपणाचे ठरणार नाही. कारण मूलभूत पगारावर आयकर लागू होईल. म्हणून, आपला भत्ता वाढविणे हा सर्वात चांगला मार्ग आहे. जेणेकरून आपण दरमहा आयकर वाचवू शकाल आणि अधिक पैसे मिळू शकतील. काही कंपन्या आपल्याला भत्ते गटातून निवडण्याची सुविधा प्रदान करतात. परंतु आपल्याला पैसे मिळविण्यासाठी बिल प्रदान करावे लागेल.

