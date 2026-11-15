Lek Ladki Yojana 2026 : लाडक्या लेकीच्या खात्यात मिळणार १ लाख १ हजार रुपये! सरकारने अर्जाचे नियम केले सोपे; आता घरबसल्या असा करा अर्ज!

महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'लेक लाडकी' योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुलींच्या जन्मापासून ते वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत एकूण १ लाख १ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणाऱ्या या योजनेसाठी आता सरकारी कार्यालये किंवा अंगणवाडी केंद्रांचे हेलपाटे मारण्याची गरज उरलेली नाही. राज्य सरकारने या योजनेचा अर्ज थेट 'महाडीबीटी २.०' (MahaDBT 2.0) पोर्टलवरून घरबसल्या ऑनलाइन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे..सामाजिक न्याय व महिला-बालविकास विभागाने केलेल्या या सुधारणेमुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लाखो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, अर्जासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संख्याही कमी करण्यात आली आहे..Kashmir Women Power : कडाक्याच्या थंडीतही काश्मिरी महिलांचा ऐतिहासिक जोश! दल सरोवरात उतरल्या तब्बल १४९ नावा; नेमकं काय घडलं?.अंगणवाडीचे हेलपाटे बंद; अर्जाचे स्टेटसही एका क्लिकवर!यापूर्वी 'लेक लाडकी' योजनेसाठी फक्त अंगणवाडी केंद्रांमार्फतच अर्ज स्वीकारले जात होते. ज्या भागात अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत नव्हती किंवा तांत्रिक अडचणी येत होत्या, तिथल्या पात्र मुलींना योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. ई-गव्हर्नन्सच्या माहितीनुसार, १६ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे:संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल : अर्ज नोंदणी, कागदपत्रे अपलोड करणे, छाननी आणि अंतिम मंजुरीपर्यंतची सर्व प्रक्रिया आता महाडीबीटी २.० पोर्टलवर ऑनलाइन होईल.स्टेटस ट्रॅकिंग : अर्ज मंजूर झाला आहे की प्रलंबित आहे, याची सद्यस्थिती पालकांना घरबसल्या मोबाईलवर तपासता येणार आहे.२.९८ लाखांहून अधिक लाभार्थी : महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत राज्यातील २ लाख ९८ हजार ६९५ लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने योजनेचा पहिला हप्ता बँक खात्यात मिळाला आहे..India Pakistan Relations : तब्बल ३ वर्षांनी पाकिस्तानी मंत्री भारतात येणार! 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पहिल्यांदाच मोठी घडामोड; दिल्लीत नेमकं काय घडतंय?.मुलीला ५ टप्प्यांत कसे मिळतात १,०१,००० रुपये?१ एप्रिल २०२३ किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुली, ज्यांच्या कुटुंबाकडे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड आहे आणि वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळतो. लाभाची रक्कम आई आणि मुलीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट जमा केली जाते:मुलीच्या जन्मानंतर : ₹५,०००इयत्ता पहिलीत प्रवेश : ₹६,०००इयत्ता सहावीत प्रवेश : ₹७,०००इयत्ता अकरावीत प्रवेश : ₹८,०००वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर : ₹७५,०००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.