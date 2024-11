Maharashtra Election 2024 Result Vote Counting

Who Is Maharashtra CM: शिंदेंना मान्यता मिळणार की फडणवीस महाराष्ट्राची कमान सांभाळणार? मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत कोण पुढे?

BJP's Historic Victory in Maharashtra Sparks Debate Over Next Chief Minister : महायुतीमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठीची रस्सीखेच जरी सुरू असली तरी सर्व पक्ष सामंजस्याने निर्णय घेतील, असा दावा केला जात आहे. काही नेत्यांच्या मते, भाजपकडून तिसऱ्या पर्यायाचा विचार केला जाऊ शकतो.