राज्यातील ५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या लहान सोसायट्यांच्या निवडणुका आता थेट विशेष सर्वसाधारण सभेत (Special General Body Meeting) घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ३५ दिवसांऐवजी अवघ्या ९ ते १३ दिवसांत पूर्ण होऊ शकणार आहे..नियम ७६-जी मध्ये होणार सुधारणा सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ७६-जी मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि सहसचिव तथा अपर निबंधक संतोष पाटील उपस्थित होते. .Maharashtra Lift Rules 2026 : १२ वर्षांखालील मुलांना आता एकट्याने लिफ्ट वापरता येणार नाही; राज्यात नवे कडक नियम लागू, उल्लंघन केल्यास थेट परवाना रद्द!.सध्या २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या 'ई-वर्गातील' गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीसाठी साधारण ३५ दिवसांचा कार्यक्रम असतो. मात्र, ५० किंवा त्याहून कमी सभासद असलेल्या संस्थांमध्ये खर्च आणि वेळ वाचवण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने हा प्रस्ताव मांडला होता..अवघ्या १३ दिवसांत अशी असेल निवडणूक प्रक्रियासभेची नोटीस: अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३ दिवसांच्या आत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला विशेष सर्वसाधारण सभेची नोटीस काढावी लागेल. ही नोटीस सभेच्या किमान ७ दिवस आधी देणे बंधनकारक असेल.सभेतच मतदान आणि निकाल: निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या सभेतच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून निकाल जाहीर केला जाईल.समितीची स्थापना: निकाल जाहीर झाल्यानंतर २ दिवसांच्या आत अधिकारी आपला अहवाल निबंधकांकडे सादर करतील. त्यानंतर ७ दिवसांच्या आत निबंधकांना संस्थेची नवीन समिती गठीत करावी लागेल.. वेळ आणि खर्चाची मोठी बचत छोट्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये निधीची मर्यादा असते आणि बहुतांश पदाधिकारी सेवाभावी वृत्तीने काम पाहतात. पूर्वीच्या ३५ दिवसांच्या प्रक्रियेत प्रत्येक टप्प्यावर अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आणि प्रत्यक्ष मतदानाची कटकट यामुळे सदस्य पदाधिकारी होण्यास अनुत्सुक असायचे. नव्या निर्णयामुळे या सर्व अडचणी दूर होऊन सोसायट्यांचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.