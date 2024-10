Maharashtra Assembly Election

Nagpur Assembly Election 2024: विकासाचे मुद्दे की जातीचे गणित ठरणार 'गेमचेंजर'! फडणवीसांच्या नागपुरात जिंकण्यासाठी रस्सीखेंच...

Will Social Engineering or Development Issues Define the Maharashtra Assembly Elections : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा केली, आणि आता सुरू झाली आहे राजकीय पक्षांची तयारी... यंदा सोशल इंजिनीअरिंगचा मोठ्याप्रमाणात वापर होणार आहे. कारण विविध समाजांच्या आरक्षणाच्या मागण्या, उपवर्गीकरणाचे मुद्दे हे सर्व निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.